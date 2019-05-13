تجاوز هذا المقدار من الملح يوميا يعرضك لمخاطر عديدة

كشفت المجلة الألمانية المهتمة بصحة مرضى السكري "ديابيتس راتغيبر" أن الإفراط في تناول الملح يشكل خطرا على الصحة ويتسبب في الإصابة بارتفاع ضغط الدم.

وتنصح المجلة مرضى السكري بالإقلال من الملح خاصة للذين يعانون من النوع الثاني من المرض ومرضى ارتفاع ضغط الدم والقلب والكلى.

وأشارت إلى أنه لا يجوز تناول الملح بكمية تزيد عن خمسة غرامات يوميا، وفقا لتوصيات منظمة الصحة العالمية.

وحذرت من أن الملح يختبئ في العديد من الوجبات الجاهزة والنقانق والجبن ومعلبات الخضروات، وأنه ينبغي مراعاة اختيار الأصناف قليلة الملح منها.