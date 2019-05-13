 تجاوز هذا المقدار من الملح يوميا يعرضك لمخاطر عديدة
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تجاوز هذا المقدار من الملح يوميا يعرضك لمخاطر عديدة

لا يجوز تناول الملح بكمية تزيد عن 5 غرامات يوميا للحفاظ على الصحة (مواقع التوصل الاجتماعي)
لا يجوز تناول الملح بكمية تزيد عن 5 غرامات يوميا للحفاظ على الصحة (مواقع التوصل الاجتماعي)

كشفت المجلة الألمانية المهتمة بصحة مرضى السكري "ديابيتس راتغيبر" أن الإفراط في تناول الملح يشكل خطرا على الصحة ويتسبب في الإصابة بارتفاع ضغط الدم.

وتنصح المجلة مرضى السكري بالإقلال من الملح خاصة للذين يعانون من النوع الثاني من المرض ومرضى ارتفاع ضغط الدم والقلب والكلى.

وأشارت إلى أنه لا يجوز تناول الملح بكمية تزيد عن خمسة غرامات يوميا، وفقا لتوصيات منظمة الصحة العالمية.

وحذرت من أن الملح يختبئ في العديد من الوجبات الجاهزة والنقانق والجبن ومعلبات الخضروات، وأنه ينبغي مراعاة اختيار الأصناف قليلة الملح منها.

المصدر : الألمانية
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