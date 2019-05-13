احذروا الإفراط في تناول الجبن

حذرت الجمعية الألمانية للتغذية من الإفراط في تناول الجبن، بسبب احتوائه على الملح والأحماض الدهنية المشبعة التي تمهد الطريق لبعض الأمراض، وذلك رغم فوائده الصحية الجمة، واحتوائه على البروتين والكالسيوم.

وأوضحت الجمعية أن الإفراط في تناول الجبن يتسبب في رفع مستوى الكوليسترول بالدم، الذي قد يؤدي إلى انسداد الشرايين والإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

وتحرم الأحماض الدهنية المشبعة الجسم من امتصاص الأحماض الدهنية الأساسية المهمة لتثبيط الالتهابات في الجسم؛ مما يتسبب في الإصابة بالتهاب المفاصل.

كما يتسبب الإفراط في تناول الجبن في إبطاء وظيفة الكبد، ويؤدي إلى زيادة نسبة السموم بالجسم، ويرفع خطر الإصابة بالسرطان، وتنصح الجمعية بتناول كمية منه لا تزيد على ما بين خمسين وستين غراما يوميا للاستفادة من مزاياه وتجنب مخاطره الصحية.