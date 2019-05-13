 احذروا الإفراط في تناول الجبن
البث الحي
ابحث

احذروا الإفراط في تناول الجبن

كميات الجبن المنصوح باستهلاكها يوميا يجب ألا تزيد على ما بين خمسين وستين غراما (الأوروبية)
كميات الجبن المنصوح باستهلاكها يوميا يجب ألا تزيد على ما بين خمسين وستين غراما (الأوروبية)

حذرت الجمعية الألمانية للتغذية من الإفراط في تناول الجبن، بسبب احتوائه على الملح والأحماض الدهنية المشبعة التي تمهد الطريق لبعض الأمراض، وذلك رغم فوائده الصحية الجمة، واحتوائه على البروتين والكالسيوم.

وأوضحت الجمعية أن الإفراط في تناول الجبن يتسبب في رفع مستوى الكوليسترول بالدم، الذي قد يؤدي إلى انسداد الشرايين والإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

وتحرم الأحماض الدهنية المشبعة الجسم من امتصاص الأحماض الدهنية الأساسية المهمة لتثبيط الالتهابات في الجسم؛ مما يتسبب في الإصابة بالتهاب المفاصل.

كما يتسبب الإفراط في تناول الجبن في إبطاء وظيفة الكبد، ويؤدي إلى زيادة نسبة السموم بالجسم، ويرفع خطر الإصابة بالسرطان، وتنصح الجمعية بتناول كمية منه لا تزيد على ما بين خمسين وستين غراما يوميا للاستفادة من مزاياه وتجنب مخاطره الصحية.

المصدر : الألمانية
كلمات مفتاحية:
متعلقات
الحليب ومشتقاته درع واقية للقلب.. لكن تجنب الزبدة
طبيبة تدعو للسحور على الجوز والجبنة والبيض والزبدة
دراسة تربط بين الدهون الحيوانية وسرطان الثدي
الجبن يمكن أن يقلل خطر السكري
أهم الأخبار
المزيد من صحة
تجاوز هذا المقدار من الملح يوميا يعرضك لمخاطر عديدة
أربع خطوات للتخفيف من آلام المفاصل
"حياتك تستاهل".. هل تنجح أول عيادة لمواجهة الانتحار بمصر؟
قمح معزز بالحديد لعلاج فقر الدم