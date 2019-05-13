أربع خطوات للتخفيف من آلام المفاصل

أثبتت الدراسات العلمية أن التمارين الرياضية تساعد على التخفيف من آلام المفاصل والحفاظ على اللياقة البدنية، وفي هذا الإطار قدمت صحيفة ديلي ميرور البريطانية أربع خطوات لتحقيق هذا الغرض. تنويع التمارين

قال المدير العام في قسم جراحة العظام بول ستاركي "عندما تجد تمرينا تستمتع به قد يكون من المغري إهمال تمارين الحركة الأخرى، وعند ممارسة التمرين نفسه دائما ستشغل دائما العضلات نفسها، مما قد يؤدي إلى زيادة الضغط على المفاصل بمرور الوقت".

وتوجد العديد من الطرق للحفاظ على اللياقة البدنية مع التقدم في العمر، فالمشي والسباحة من التمارين المهمة ذات التأثير المنخفض التي يمكن أن تساعد في الحفاظ على حركة المفاصل وزيادة القوة دون ممارسة ضغط غير ضروري على المفاصل.

وتساعد تدريبات حمل الأثقال على تقوية العضلات حول المفاصل، وقد ثبتت أنها تقلل الألم لدى الأشخاص الذين يعانون من أمراض مثل هشاشة العظام والتهاب المفاصل.

وقال البروفيسور فيليب كوناجان خبير العضلات والعظام، "إذا كان هناك شيء واحد يمكن للشخص القيام به للمساعدة على تخفيف آلام المفاصل هو أن يصبح قويا.. إذا لم تتمكن من فتح علبة أو تبذل جهدا عند القيام من على الكرسي فأنت بحاجة إلى أداء تمارين لتقوية عضلات الساعد والفخذ".

المحافظة على اللياقة أمر ضروري لتجنب مشاكل المفاصل (غيتي)

أداء تمارين التمدد

يلعب التمدد دورا مهما في الحفاظ على مرونة العضلات المحيطة بالمفصل، مما يزيد من نطاق الحركة المتاحة له ويمنع تصلب العضلات ويزيد من مرونة الحركة، فممارسة تمرين التمدد بعد التمارين الأخرى هو المفتاح.

ومن الضروري ممارسة تمارين التمدد بشكل يومي لأن المفاصل تم تصميمها لتتحرك، لذلك فإن الحفاظ على الحركة يقلل من الصلابة ويعزز قوة العضلات ويساعد على اصطفاف المفاصل بالشكل الصحيح.

المحافظة على اللياقة

يجب الحفاظ على وزن صحي لتجنب مشاكل المفاصل، حيث تشير بعض الدراسات إلى أن زيادة الوزن برطل يقابله زيادة أربعة أرطال إضافية من الضغط على الركبتين أثناء المشي، وهو ما ينتج آلاما في الركبة وهشاشة في العظام.

ويمكن الحفاظ على وزن صحي من خلال المشاركة في مجموعات لإنقاص الوزن، وإذا كان مؤشر كتلة الجسم أكثر من 30 قد يوصف لك دواء لإنقاص الوزن مثل دواء أورليستات.

الأكل الجيد

اتباع نظام غذائي جيد أمر مهم للحفاظ على صحة العظام والمفاصل خاصة للنساء اللاتي يفقدن 20% من كثافة عظامهن بعد سبع سنوات من انقطاع الدورة الشهرية.

وأوضح المدير العام في قسم جراحة العظام بول ستاركي أن فيتامين "دي" والنحاس والكالسيوم تمثل ثلاثة فيتامينات ومعادن أساسية تساعد على الحفاظ على صحة المفاصل حيث أظهرت العديد من الدراسات أن انخفاض مستويات هذا الفيتامين قد يزيد من خطر الإصابة بأمراض مثل التهاب المفاصل.

ولا يجب تجاهل الآلام مطلقا لأنها تزيد من سوء المفاصل، فإذا كانت هناك الآم مستمرة أثناء أداء التمارين أو الشعور بألم حاد في الركبة أو وخز في الظهر، فيجب إيقاف النشاط وإعطاء الجسم وقتا للراحة والتعافي.