 صحة الشعر وجماله.. السر في التغذية الصحية
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صحة الشعر وجماله.. السر في التغذية الصحية

البروتين يساعد على بناء مادة الكيراتين التي يتكون منها الشعر (الألمانية)
البروتين يساعد على بناء مادة الكيراتين التي يتكون منها الشعر (الألمانية)

تعد التغذية الصحية بمثابة سر صحة وجمال الشعر، حيث إنها تساعد على نموه وتعمل على تقويته من ناحية، وتحافظ على لونه وتمنحه بريقا ساحرا من ناحية أخرى.
وأوضحت خبيرة التغذية الألمانية زيلكه ريستماير أن البروتين يساعد على بناء الكيراتين، وهي المادة التي يتكون منها الشعر. وتتمثل المصادر الغذائية للبروتين في اللحوم والعدس واللوز وبذور القرع العسلي.

وأضافت ريستماير أن النحاس يلعب دورا محوريا في الحفاظ على لون الشعر، وتتمثل مصادره الغذائية في العنب والأفوكادو والكاجو.

ويحافظ فيتامين إي على صحة فروة الرأس والبصيلات، وتتمثل مصادره الغذائية في الجوز وزيت الزيتون وزيت دوار الشمس.

وتمنح الأحماض الدهنية أوميجا 3 الشعر لمعانا جذابا وبريقا يأسر الألباب، وتتمثل مصادرها الغذائية في السلمون والرنجة وبذور الشيا.

المصدر : الألمانية
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