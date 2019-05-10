دراسة مفاجئة: البدانة تزداد في الريف أسرع من المدن

قد تظن أن السكن بالريف يجعلك محصنا من البدانة، مع المساحات الخضراء والجو الأنقى، ولكن دراسة حديثة تحمل نتائج مفاجئة.

إذ قال باحثون إن معدلات البدانة بين سكان المناطق الريفية في العالم ترتفع بوتيرة أسرع منها بين سكان المدن؛ لأسباب ترجع في جانب منها إلى أنه تتوفر في المدن أكثر من الريف أغذية أفضل صحيا وأماكن أكثر لممارسة التمارين.

وفي دراسة لاتجاهات مؤشر كتلة الجسم على مدى 33 عاما، في مئتي دولة ومنطقة؛ وجد العلماء أن وزن الناس على مستوى العالم يزداد من خمسة إلى ستة كيلوغرامات في المتوسط خلال مدة إجراء الدراسة، وأن هذا يرجع في الأغلب إلى زيادات في مؤشر كتلة الجسم في المناطق الريفية.

وقال ماجد عزتي الأستاذ بكلية إمبريال كوليدج بلندن، والذي شارك في قيادة الدراسة؛ "نتائج هذه الدراسة العالمية الواسعة تقلب الانطباعات الشائعة بأن سكان المدن هم السبب الرئيسي للزيادة العالمية في البدانة".

وأضاف أن النتائج أظهرت "أننا بحاجة إلى إعادة التفكير في كيفية معالجة هذه المشكلة الصحية العالمية".

وحللت الدراسة -التي نشرت نتائجها في دورية "نيتشر"- بيانات الطول والوزن لنحو 112 مليون بالغ عبر مناطق الريف والحضر في مئتي دولة ومنطقة خلال الفترة من عام 1985 إلى عام 2017.

ووجدت الدراسة أن متوسط مؤشر كتلة الجسم زاد خلال تلك الفترة بمقدار 2.1 بين النساء والرجال، لكن الزيادة في المدن كانت بمقدار 1.3 بين النساء و1.6 بين الرجال.

ومؤشر كتلة الجسم مقياس معترف به دوليا، ويعطي دلالة عما إذا كان الشخص يتمتع بوزن صحي. ويحسب المؤشر بقسمة الوزن بالكيلوغرام على مربع الطول بالمتر. والمؤشر الذي يتراوح بين 19 و25 يعد صحيا.