‫سن اليأس يطرق باب الرجل أيضا.. لماذا تختلف أعراضه عن المرأة‬؟

لا يقتصر سن اليأس على المرأة فقط، ‫بل إنه يطرق باب الرجل أيضا، حيث تضعف عضلاته وتتراجع قدرته الجنسية. ‫ومن خلال أسلوب الحياة الصحي يمكن للرجال والنساء التخفيف من متاعب هذه ‫المرحلة الحياتية الحرجة.

‫وأوضحت طبيبة أمراض النساء الألمانية زيبيله جورليتز نوفاكوفيتش أن سن ‫اليأس لدى النساء يبدأ غالبا من سن الأربعين عاما، بسبب توقف الجسم عن إنتاج ‫الهرمون الأنثوي "الإستروجين".

الأعراض لدى النساء

‫وتتمثل أبرز أعراض سن اليأس في انقطاع الحيض، بالإضافة إلى اضطرابات ‫النوم والتوتر النفسي والتقلبات المزاجية وما يعرف بالهبّات الساخنة ‫(Hot flash)، وهي عبارة عن الشعور بالحرارة الشديدة مع التعرق وسرعة ‫ضربات القلب، وعادة ما تستمر هذه الهبّات من دقيقتين إلى ثلاثين دقيقة.

‫وأضافت نوفاكوفيتش أن هذه الأعراض تختلف من حيث مدى شدتها من سيدة ‫لأخرى، مشيرة إلى أنه يمكن مواجهة المتاعب من خلال العلاج الهرموني مع ‫أخذ آثاره الجانبية في الحسبان.

‫وبالإضافة إلى العلاج الدوائي يمكن للمرأة أيضا مواجهة متاعب سن اليأس ‫من خلال اتباع أسلوب حياة صحي، يقوم على التغذية الصحية المتوازنة ‫وممارسة الرياضة بانتظام، في حين يمكن محاربة التوتر النفسي والتقلبات ‫المزاجية من خلال ممارسة تقنيات الاسترخاء، مثل اليوغا والتأمل.

ممَّ يشكو الرجال؟

‫ومن جانبه أشار البروفيسور فرانك زومر إلى أن سن اليأس يطرق باب الرجل ‫أيضا، موضحا أنه يحدث بسبب هرموني أيضا بالمرحلة العمرية بين خمسين وستين ‫عاما، حيث يتراجع إنتاج الجسم من هرمون الذكورة "التستوستيرون"، ومن ثم ‫تتراجع الرغبة الجنسية ويعاني الرجل من مشاكل الانتصاب، بالإضافة لتدهور القوة العضلية وزيادة محيط الخصر ودهون البطن.

وأشار زومر -وهو رئيس الجمعية الألمانية لصحة الرجل- إلى أن البعض يشكون أيضا من ‫التعرق الشديد واضطرابات النوم والتوتر النفسي والتقلبات المزاجية.

‫وأضاف أنه يمكن مواجهة متاعب اليأس لدى الرجل من خلال العلاج ‫الهرموني، أي إمداد الجسم بهرمون "التستوستيرون"، بالإضافة لاتباع ‫أسلوب حياة صحي يقوم على التغذية الصحية وممارسة تمارين تقوية العضلات، ‫ويمكن اللجوء إلى تقنيات الاسترخاء لمواجهة التوتر.