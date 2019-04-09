 ‫عدم تحمل اللاكتوز يهددك بنقص الكالسيوم
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‫عدم تحمل اللاكتوز يهددك بنقص الكالسيوم

أعراض عدم تحمل اللاكتوز تقلصات بالبطن وإسهال وغثيان بعد تناول منتجات الألبان (الألمانية)
أعراض عدم تحمل اللاكتوز تقلصات بالبطن وإسهال وغثيان بعد تناول منتجات الألبان (الألمانية)

حذرت خبيرة التغذية الألمانية آنتيه جال‬ ‫من أن عدم تحمل اللاكتوز (سكر الحليب) يرفع خطر الإصابة بنقص الكالسيوم،‬ ‫نظرا لأن منتجات الألبان تمثل المصدر الرئيسي لإمداد الجسم بالكالسيوم‬ ‫المهم لصحة العظام. ‬

‫وأضافت أنه يمكن للمصابين بعدم تحمل اللاكتوز إمداد الجسم‬ ‫بالكالسيوم من خلال تناول المصادر الأخرى الغنية به مثل السبانخ والشمر‬ ‫واللوز والسمسم.

وأيضا يمكن الحصول على الكالسيوم عبر تناول المكملات الغذائية، ولكن بعد استشارة الطبيب. ‬

‫ولا يتعين على المصابين بعدم تحمل اللاكتوز الاستغناء التام عن منتجات‬ ‫الألبان حيث يمكنهم تناول المنتجات المتخمرة كالجبن الصلب، حيث تسهم‬ ‫عملية التخمر في تفكيك اللاكتوز. كما تمتاز الزبدة بأنها قليلة‬ ‫اللاكتوز.‬

جدير بالذكر أن أعراض عدم تحمل اللاكتوز تتمثل في الانتفاخ وآلام البطن‬ ‫والتقلصات وقرقرة البطن والإسهال والغثيان والقيء بعد تناول منتجات‬ ‫الألبان.‬

المصدر : الجزيرة,الألمانية
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