‫عدم تحمل اللاكتوز يهددك بنقص الكالسيوم

حذرت خبيرة التغذية الألمانية آنتيه جال‬ ‫من أن عدم تحمل اللاكتوز (سكر الحليب) يرفع خطر الإصابة بنقص الكالسيوم،‬ ‫نظرا لأن منتجات الألبان تمثل المصدر الرئيسي لإمداد الجسم بالكالسيوم‬ ‫المهم لصحة العظام. ‬

‫وأضافت أنه يمكن للمصابين بعدم تحمل اللاكتوز إمداد الجسم‬ ‫بالكالسيوم من خلال تناول المصادر الأخرى الغنية به مثل السبانخ والشمر‬ ‫واللوز والسمسم.

وأيضا يمكن الحصول على الكالسيوم عبر تناول المكملات الغذائية، ولكن بعد استشارة الطبيب. ‬

‫ولا يتعين على المصابين بعدم تحمل اللاكتوز الاستغناء التام عن منتجات‬ ‫الألبان حيث يمكنهم تناول المنتجات المتخمرة كالجبن الصلب، حيث تسهم‬ ‫عملية التخمر في تفكيك اللاكتوز. كما تمتاز الزبدة بأنها قليلة‬ ‫اللاكتوز.‬

جدير بالذكر أن أعراض عدم تحمل اللاكتوز تتمثل في الانتفاخ وآلام البطن‬ ‫والتقلصات وقرقرة البطن والإسهال والغثيان والقيء بعد تناول منتجات‬ ‫الألبان.‬