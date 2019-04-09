 يجب تنظيف‬ ‫طقم الأسنان مرة يوميا على الأقل
البث الحي
ابحث

يجب تنظيف‬ ‫طقم الأسنان مرة يوميا على الأقل

طقم الأسنان تتراكم عليه طبقة بلاك وقد تلحق ضررا بالأسنان المحيطة مسببة رائحة كريهة (الألمانية)
طقم الأسنان تتراكم عليه طبقة بلاك وقد تلحق ضررا بالأسنان المحيطة مسببة رائحة كريهة (الألمانية)

حذرت مجلة "أبوتيكن أومشاو" الألمانية‬ ‫كبار السن من إهمال تنظيف طقم الأسنان نظرا لأن طقم الأسنان تتراكم‬ ‫عليه طبقة بلاك أيضا، والتي قد تلحق ضررا بالأسنان المحيطة من ناحية،‬ ‫وتتسبب في انبعاث رائحة كريهة من الفم من ناحية أخرى.‬

‫وأضافت المجلة المعنية بالصحة أن الأقراص الفوارة -التي تتم إذابتها في‬ ‫كوب ماء- لا تكفي وحدها لإزالة طبقة البلاك بشكل فعال.

لذا ينبغي تنظيف‬ ‫طقم الأسنان جيدا مرة في اليوم على الأقل بواسطة فرشاة‬ ‫أسنان، مع مراعاة شطف طقم الأسنان بعد كل وجبة.‬

المصدر : الألمانية
كلمات مفتاحية:
متعلقات
3 نصائح لتنظيف أسنان ناجح
بالفيديو.. الطريقة الصحيحة لتنظيف تقويم الأسنان
أشهر 7 معلومات خاطئة عن تنظيف الأسنان
مرتدو طقم الأسنان معرضون لسوء التغذية
أهم الأخبار
المزيد من صحة
‫عدم تحمل اللاكتوز يهددك بنقص الكالسيوم
3 نصائح لتنشيط الجهاز اللمفاوي‬
‫التدخين يهددك بالتهاب الجيوب الأنفية
لمريض الحساسية.. لا تركن سيارتك تحت الأشجار‬