يجب تنظيف‬ ‫طقم الأسنان مرة يوميا على الأقل

حذرت مجلة "أبوتيكن أومشاو" الألمانية‬ ‫كبار السن من إهمال تنظيف طقم الأسنان نظرا لأن طقم الأسنان تتراكم‬ ‫عليه طبقة بلاك أيضا، والتي قد تلحق ضررا بالأسنان المحيطة من ناحية،‬ ‫وتتسبب في انبعاث رائحة كريهة من الفم من ناحية أخرى.‬

‫وأضافت المجلة المعنية بالصحة أن الأقراص الفوارة -التي تتم إذابتها في‬ ‫كوب ماء- لا تكفي وحدها لإزالة طبقة البلاك بشكل فعال.

لذا ينبغي تنظيف‬ ‫طقم الأسنان جيدا مرة في اليوم على الأقل بواسطة فرشاة‬ ‫أسنان، مع مراعاة شطف طقم الأسنان بعد كل وجبة.‬