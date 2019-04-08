دراسة: العمل ليلا قد يسبب الإجهاض

توصلت دراسة دانماركية جديدة إلى أن نوبات العمل الليلي للحوامل قد تكون سببا في حالات الإجهاض، إذ يمكن أن يؤثر الضوء ليلا على الساعة البيولوجية للجسم مما يقلل من إفراز هرمون الميلاتونين.

وخلصت إلى أن الحوامل اللواتي يعملن نوبتي عمل ليلا على الأقل في أسبوع واحد قد يصبحن أكثر عرضة للإجهاض في الأسبوع التالي.

وأوضحت لويز مولنبرغ بيجتراب -التي رأست فريق الباحثين بالدراسة- أن النساء اللائي يعملن في نوبات ليلية يتعرضن إلى ضوء في الليل مما يؤثر على الساعة البيولوجية ويقلل إفراز هرمون الميلاتونين.

وأضافت الباحثة في قسم طب الصحة المهنية والبيئية بمستشفى بيسبيبير وفريديكسبير في كوبنهاغن "تبينت أهمية هذا الهرمون في نجاح الحمل، ربما بحماية وظيفة المشيمة".

وأوضحت أن القائمين على الدراسة تابعوا الحمل لدى 22744 موظفة في القطاع العام، معظمهن يعملن في مستشفيات دانماركية.

وأفاد الباحثون -في تقرير نشر بدورية طب الصحة المهنية والبيئية- بأنهم وجدوا أن 740 امرأة أُجهضت من بين 10047 امرأة عملن لبعض النوبات الليلية في الفترة بين الأسبوع الثالث والـ 21 من الحمل.

أما باقي النساء بالدراسة اللائي لم يعملن في نوبات ليلية، وعددهن 12697، فقد تعرضت 1149 منهن للإجهاض.

عوامل محيرة

وبعد الأخذ في الحسبان عوامل السن ومؤشر كتلة الجسم والتدخين وعدد الولادات والإجهاض السابقة والوضع الاجتماعي والاقتصادي، فقد وجد الباحثون أن العمل لنوبتين ليلا أو أكثر في أسبوع واحد بالفترة من الأسبوع الثامن حتى الـ 22 من الحمل مرتبط بزيادة نسبتها 32% في خطر التعرض للإجهاض في الأسبوع التالي.

لكن زيف وليامز رئيس قسم طب الغدد الصماء التناسلية والعقم بمركز إيرفينغ الطبي التابع لجامعة كولومبيا في نيويورك يرى أن الارتباط الذي خلص إليه الباحثون ليس دليلا على أن العمل ليلا يسبب الإجهاض.

وأضاف "لم تكن هذه تجربة عشوائية.. توجد عوامل كثيرة محيرة في أمر كهذا".

وهذا النوع من البيانات -يقول وليامز- ليس كافيا لإقناع الناس بأنهم بحاجة لتغيير أنماط حياتهم فـ "ما يقلقني أن النساء اللائي عانين من الإجهاض سيفكرن في أن العمل ليلا سبب للإجهاض، لقد رأينا بالفعل الكثير من النساء يعانين من الشعور بالذنب لأنهن تعرضن للإجهاض".

وأضاف أنه حتى لو كان من الممكن إثبات أن نوبات العمل الليلية تزيد من خطر الإجهاض "فهذا الخطر ضئيل للغاية، والتوقف عن النوبات الليلية لن يكون له تأثير كبير على خفض معدلات فقدان الحمل".