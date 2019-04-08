لمريض الحساسية.. لا تركن سيارتك تحت الأشجار‬

حذر البروفيسور الألماني مارتن فاجيمان ‫المصابين بحساسية الأنف من ركن السيارة تحت الأشجار خلال فصل الربيع،‬ ‫وذلك كي لا تتوغل حبوب اللقاح إلى داخل السيارة مسببة نوبات الحساسية.

وأضاف أخصائي طب الصدر أنه ينبغي أيضا غلق النوافذ والسقف‬ ‫المتحرك أثناء القيادة للسبب ذاته، مشيرا إلى ضرورة فحص "فلتر" حبوب‬ ‫اللقاح مع بداية الربيع وتغييره في حال امتلائه، وإلا فلن يتمكن‬ ‫الفلتر من أداء وظيفته المتمثلة في حجب حبوب اللقاح.

وإذا لم يكن مكيف الهواء مزودا بفلتر لحبوب اللقاح، فينبغي على المرضى‬ ‫استشارة أحد المراكز الفنية بشأن إمكانية التركيب اللاحق. ‬

‫يُشار إلى أن أعراض حساسية الأنف تتمثل في انسداد أو سيلان الأنف والعطس واحمرار العين وتورمها وزيادة إفرازات الدموع.‬