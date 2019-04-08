‫التدخين يهددك بالتهاب الجيوب الأنفية

حذرت الرابطة الألمانية لأطباء الأنف‬ ‫والأذن والحنجرة من أن التدخين يرفع خطر الإصابة بالتهاب الجيوب‬ ‫الأنفية لأنه يُلحق ضررا بالأغشية المخاطية في الفم والبلعوم، وهو‬ ‫ما ينطبق على التدخين السلبي أيضا.

وأوضحت الرابطة أن أعراض التهاب الجيوب الأنفية تتمثل في انسداد الأنف‬ ‫واضطراب حاسة الشم ومشاكل التنفس ونزول إفرازات قيحية من الأنف، إلى‬‫ جانب الصداع وآلام بالوجه والفك العلوي.

ومن الأعراض الأخرى آلام بالحلق والأذن والحمى وشعور عام‬ ‫بالإعياء.

‫لذا ينبغي استشارة الطبيب فور ملاحظة هذه الأعراض للخضوع للعلاج، والذي‬ ‫يتم بواسطة بخاخ أنف مزيل للاحتقان أو يحتوي على الكورتيزون أو‬ ‫مضاد حيوي. ‬

‫وللوقاية من التهاب الجيوب الأنفية ينبغي الإقلاع عن التدخين وتجنب‬ ‫التدخين السلبي.‬