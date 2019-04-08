التدخين يهددك بالتهاب الجيوب الأنفية
حذرت الرابطة الألمانية لأطباء الأنف والأذن والحنجرة من أن التدخين يرفع خطر الإصابة بالتهاب الجيوب الأنفية لأنه يُلحق ضررا بالأغشية المخاطية في الفم والبلعوم، وهو ما ينطبق على التدخين السلبي أيضا.
وأوضحت الرابطة أن أعراض التهاب الجيوب الأنفية تتمثل في انسداد الأنف واضطراب حاسة الشم ومشاكل التنفس ونزول إفرازات قيحية من الأنف، إلى جانب الصداع وآلام بالوجه والفك العلوي.
ومن الأعراض الأخرى آلام بالحلق والأذن والحمى وشعور عام بالإعياء.
لذا ينبغي استشارة الطبيب فور ملاحظة هذه الأعراض للخضوع للعلاج، والذي يتم بواسطة بخاخ أنف مزيل للاحتقان أو يحتوي على الكورتيزون أو مضاد حيوي.
وللوقاية من التهاب الجيوب الأنفية ينبغي الإقلاع عن التدخين وتجنب التدخين السلبي.
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