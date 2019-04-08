3 نصائح لتنشيط الجهاز اللمفاوي
قال البروفيسور ميشائيل فرايتاج إن الجهاز اللمفاوي يعمل على تدعيم جهاز المناعة من خلال طرد السموم والمواد الضارة من الجسم، مثل ما يعرف بـ "مسببات اضطراب الغدد الصماء" (Endocrine disruptor).
وأوضح أستاذ الطب العام الألماني أن مسببات اضطراب الغدد الصماء المعروفة أيضا باسم "الهرمونات البيئية" تؤدي -ولو بكميات صغيرة - إلى اختلال التوازن الهرموني بالجسم مسببة العديد من المتاعب الصحية مثل السيلوليت وجفاف البشرة وتساقط الشعر وزيادة الوزن، بالإضافة إلى الصداع والانتفاخ.
وأضاف فرايتاج أنه يمكن تنشيط الجهاز اللمفاوي ببعض التدابير البسيطة مثل:
1- شرب السوائل بمعدل لا يقل عن لترين يوميا.
2- التغذية الصحية المتوازنة الغنية بالفيتامينات والمعادن.
3- المواظبة على ممارسة الرياضة بمعدل لا يقل عن ثلاث مرات أسبوعيا.
يُذكر أن الجهاز اللمفاوي دوراني يجري فيه سائل اللمف الشفاف الذي يميل لونه إلى الصُفرة ولا يحتوي على كريات دم حمراء بل بيضاء.
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