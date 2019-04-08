 3 نصائح لتنشيط الجهاز اللمفاوي‬
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3 نصائح لتنشيط الجهاز اللمفاوي‬

‫الجهاز اللمفاوي يعمل على تدعيم جهاز المناعة (دويتشه)
‫الجهاز اللمفاوي يعمل على تدعيم جهاز المناعة (دويتشه)

قال البروفيسور ميشائيل فرايتاج إن ‫الجهاز اللمفاوي يعمل على تدعيم جهاز المناعة من خلال طرد السموم ‫والمواد الضارة من الجسم، مثل ما يعرف بـ "مسببات اضطراب الغدد الصماء" (Endocrine disruptor).

وأوضح أستاذ الطب العام الألماني أن مسببات اضطراب الغدد الصماء ‫المعروفة أيضا باسم "الهرمونات البيئية" تؤدي -ولو بكميات صغيرة - إلى ‫اختلال التوازن الهرموني بالجسم مسببة العديد من المتاعب الصحية مثل السيلوليت وجفاف البشرة وتساقط الشعر وزيادة ‫الوزن، بالإضافة إلى الصداع والانتفاخ.

وأضاف فرايتاج أنه يمكن تنشيط الجهاز اللمفاوي ببعض التدابير البسيطة ‫مثل:

1- شرب السوائل بمعدل لا يقل عن لترين يوميا.

2- التغذية الصحية المتوازنة ‫الغنية بالفيتامينات والمعادن.

3- المواظبة على ممارسة الرياضة بمعدل لا ‫يقل عن ثلاث مرات أسبوعيا.

‫يُذكر أن الجهاز اللمفاوي دوراني يجري فيه سائل اللمف ‫الشفاف الذي يميل لونه إلى الصُفرة ولا يحتوي على كريات دم حمراء بل بيضاء.

المصدر : الألمانية
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