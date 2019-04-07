‫هل يتعارض الحمل مع السفر؟‬

يسود لدى الكثير من النساء اعتقاد بأن‬ ‫الحمل يتعارض مع السفر لخطورته على صحة الأم والجنين. فما مدى صحة هذا‬ ‫الاعتقاد؟‬

‫يقول الدكتور يان بيتر زيدنتوبف: من حيث‬ ‫المبدأ لا يتعارض الحمل مع السفر، ولكن يتعين على الحامل الانتباه لبعض‬ ‫النقاط كي لا تواجه متاعب صحية تفسد متعة السفر.‬

‫وأوضح أخصائي أمراض النساء الألماني أن أفضل توقيت للسفر هو الثلث‬ ‫الثاني من الحمل، أي بين الأسبوع 12 و24 حيث تكون متاعب الثلث‬ ‫الأول من الحمل كالغثيان والتعب قد تلاشت، كما أن الجسم لا يكون مثقلا‬ ‫بعبء الحمل إلى حد كبير. ‬

‫وأشار زيدنتوبف إلى ضرورة الانتباه لقواعد ولوائح السفر الخاصة‬ ‫بشركات الطيران وشركات الملاحة البحرية؛ حيث لا تسمح بعض شركات الطيران‬ ‫بسفر الحوامل اعتبارا من الأسبوع 36، وبعض الشركات لا تسمح بالسفر‬ ‫اعتبارا من الأسبوع 28. ‬

‫وتعد شركات الملاحة البحرية أكثر صرامة في هذا الشأن، حيث إنها لا تسمح‬ ‫في الغالب بسفر الحوامل اعتبارا من أسبوع الحمل 24.

من جانبه أشار الدكتور كريستيان ألبرينغ إلى أن الحامل غالبا ما تعاني‬ ‫من متاعب الأوردة، لذا فإن السفر بالقطار أو بالسيارة -الذي تتخلله‬ ‫فترات توقف قصيرة- يعد أفضل من السفر بالطائرة. ‬

‫‬‫وأضاف طبيب أمراض النساء الألماني أنه في حال الرحلات الجوية الطويلة‬ ‫ينبغي استشارة الطبيب المعالج أولا، حيث قد يكون من المفيد أخذ حقنة‬ ‫للحيلولة دون تخثر الدم.‬

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التطعيمات‬

‫وأشار معهد روبرت كوخ الألماني إلى أن التطعيمات تمثل إشكالية بالنسبة‬ ‫للحامل التي ترغب في السفر، حيث لا يجوز تلقي تطعيمات معينة‬ ‫كاللقاحات الحية ضد الحمى الصفراء مثلا، ولكن يمكن تلقي تطعيم‬ ‫ضد التهاب الكبد الوبائي A.

‫كما ينبغي على الحامل تجنب السفر إلى المناطق الموبوءة بالملاريا، فعلى‬ ‫الرغم من إمكانية علاجها خلال الحمل فإن العدوى قد تتسبب في حدوث‬ ‫مضاعفات لدى الأم والجنين على حد سواء. ‬

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‫بدورها شددت الجمعية الألمانية للتغذية على أهمية الالتزام ببعض‬ ‫القواعد الغذائية أثناء السفر لتجنب أمراض الجهاز الهضمي، أبرزها‬ ‫طهي الطعام جيدا وغسل الفواكه وتقشيرها والتخلي عن الأطعمة المحتوية على‬ ‫البيض النيئ، مع شرب الماء من زجاجات محكمة الغلق بدلا من ماء الصنبور.‬ ‫‬‫بدورها شددت الجمعية الألمانية للتغذية على أهمية الالتزام ببعض‬ ‫القواعد الغذائية أثناء السفر لتجنب أمراض الجهاز الهضمي، أبرزها‬ ‫طهي الطعام جيدا وغسل الفواكه وتقشيرها والتخلي عن الأطعمة المحتوية على‬ ‫البيض النيئ، مع شرب الماء من زجاجات محكمة الغلق بدلا من ماء الصنبور.‬

‫وبشكل عام ينصح الدكتور زيدنتوبف الحوامل بتجنب حمامات الشمس المكثفة والأنشطة السياحية الخطرة كالغوص والتجول على ارتفاع يزيد على 2500 متر‬ ‫بسبب نقص الأوكسجين. كما ينبغي على التخلي عن حمامات الساونا في‬ ‫حال المعاناة من مشاكل بالدورة الدموية. ‬

ومن المهم أيضا استشارة الطبيب المعالج بشأن الأدوية التي يجوز‬ ‫اصطحابها أثناء السفر، مع مراعاة اصطحاب كريم واق من الشمس ذي مُعامل‬ ‫حماية "SPF" عال لتجنب الإصابة بحروق الشمس.‬