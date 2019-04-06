عقار يساعد بالوقاية من سرطان المعدة

أفادت دراسة أميركية حديثة بأن عقارا تجريبيا يستخدم للوقاية من أنواع متعددة من السرطان، أثبت نتائج فعالة في الوقاية من سرطان المعدة.

وأجرى الدراسة باحثون بمركز فاندربيلت الطبي الجامعي بالولايات المتحدة الأميركية، ونشرت في مجلة "وقائع الأكاديمية الوطنية للعلوم" العلمية.

وأجرى الفريق دراسته لاكتشاف فاعلية العقار الذي يعرف اختصارا بـ"دي إف أم أو" (DFMO)، ويستخدم علاجا وقائيا يستعان به في مكافحة مرض السرطان.

وتمت التجارب على حيوانات مصابة بعدوى البكتيريا الملوية البوابية، التي تعتبر السبب الرئيس للإصابة بسرطان المعدة.

كما أن عدوى البكتيريا الملوية البوابية من الأسباب الشائعة للإصابة بالقرحة الهضمية في أكثر من نصف سكان العالم.

وبعد علاج الحيوانات المصابة باستخدام "دي إف أم أو"، تبين أن العقار يعمل بشكل مباشر لتقليل هذه العدوى البكتيرية، ومن ثم الوقاية من سرطان المعدة، مقارنة بحيوانات أخرى لم تعالج بهذا العقار.

وقال قائد فريق البحث الدكتور كيث ويلسون، إن نتائج هذه الدراسة تدعم استخدام عقار "دي إف أم أو" للحد من نشاط العدوى البكتيرية والوقاية من سرطان المعدة.