ربع المستشفيات والمراكز الصحية بالعالم دون مياه نظيفة

قال تقرير للأمم المتحدة إن واحدا من كل أربعة مستشفيات ومراكز صحية حول العالم لا تتوافر به مياه آمنة ونظيفة للعناية بالمرضى.

وقالت الأربعاء منظمةُ الصحة العالمية وصندوق الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف) أيضا إن واحدا من كل خمسة مرافق للرعاية الصحية يفتقر إلى المراحيض الأساسية.

وقال رئيس منظمة الصحة تيدروس أدهانوم جيبريسيس "تخيلوا أن تتم الولادة أو أن تنقلوا ابنا لكم إلى مركز صحي ليس به مياه آمنة أو مراحيض أو مرافق لغسل الأيدي.. هذه هي الحقيقة بالنسبة لملايين الأشخاص كل يوم".

وبناء على بيانات من 125 دولة، وجدت المنظمتان الأمميتان أيضا أنه ليست هناك مرافق مناسبة لتنظيف الأيدي في سدس المنشآت الصحية حول العالم.

ويمثل الصرف الصحي والنظافة الصحية مشكلة بالدول الأقل تقدما، حيث تتوافر خدمات مياه أساسية في 55% فقط من المراكز الصحية.

يعاني سدس المنشآت الصحية العالمية من غياب مرافق مناسبة لتنظيف الأيدي (غيتي)

وتقدر منظمتا الأمم المتحدة أن 17 مليون امرأة تضع أطفالا في مثل هذه المراكز كل عام.

وقالت رئيسة اليونيسيف هنريتا فور "عندما تلد امرأة طفلها في مرفق صحي دون مياه كافية أو صرف صحي ونظافة صحية تزداد بذلك مخاطر العدوى والوفاة لكليهما".

وحثت الأمم المتحدة الدول على تطوير خطط ووضع معايير لتحسين الوضع، وإشراك المجتمعات المحلية في مراقبة التغييرات.