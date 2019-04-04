عقار كولشيسين للنقرس يقي من السكري

يمكن لعقار يستخدم على نطاق واسع لعلاج مرض النقرس المساعدة في الوقاية من مرض السكري من النوع الثاني، بحسب دراسة أميركية.

الدراسة أجراها باحثون بمعهد يونيس كينيدي شرايفر الوطني لصحة الطفل والتنمية البشرية في الولايات المتحدة، ونشرت في دورية السكري والسمنة والأيض (Diabetes, Obesity and Metabolism) العلمية.

وأجرى الفريق دراسته لرصد فاعلية عقار "كولشيسين" (Colchicine)، وهو دواء يستعمل لعلاج مرض النقرس وتخفيف أوجاع والتهابات المفاصل المرتبطة بالمرض.

واختبر الباحثون فاعلية العقار لمواجهة مضاعفات متلازمة التمثيل الغذائي، وهي حالة خطيرة تشكل عاملا رئيسا لأمراض القلب والأوعية الدموية والكبد الدهني والسكري من النوع الثاني.

ويعتبر الشخص مصابا بمتلازمة التمثيل الغذائي إذا كان يعاني من ثلاث مشاكل صحية على الأقل من الحالات التالية: السمنة في منطقة البطن، ارتفاع ضغط الدم، ارتفاع نسبة السكر في الدم، انخفاض مستويات الكوليسترول "الجيد"، ارتفاع مستويات الدهون الثلاثية.

وللوصول إلى نتائج الدراسة، تابع الفريق 21 مشاركا يعانون من السمنة تلقوا عقار "كولشيسين" مرتين يوميا لمدة ثلاثة أشهر، في حين تلقى 19 مشاركا يعانون من السمنة أيضا دواء وهميا.

ووجد الباحثون أن المجموعة التي تلقت عقار "كولشيسين" ظهر عليها تحسن في اختبار مقاومة الأنسولين اللازم للحفاظ على نسبة السكر في الدم بالمستوى الطبيعي، مقارنة بالمجموعة التي تلقت الدواء الوهمي.

كما سجلت المجموعة الأولى أيضا انخفاضا في اختبارات تشير إلى زيادة مستوى الالتهاب الذي يحدث في الجسم بسبب السمنة، ويلعب دورا في تطور مرض السكري من النوع الثاني مقارنة بالمجموعة الثانية.

وقال قائد فريق البحث الدكتور جاك يانوفسكي إن عقار "كولشيسين" يعمل على تثبيط مركب متعدد البروتينات يسمى (NLRP3)، ويؤدي إلى حدوث الالتهاب الذي يظهر لدى المصابين بالسمنة.

وأضاف أن الدراسة أثبتت أن هذا العقار يقي من المضاعفات المصاحبة لمتلازمة التمثيل الغذائي، التي تزيد من خطر الإصابة بالسكري من النوع الثاني.