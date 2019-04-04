الأمير هاري: إدمان وسائل التواصل الاجتماعي أخطر من المخدرات والخمر

حذر دوق ساسكس الأمير هاري من أن إدمان وسائل التواصل الاجتماعي يعد أخطر من الخمر والمخدرات، وذلك خلال مناقشة حول الصحة العقلية للشباب.

وكان الأمير هاري في زيارة لمقر منظمة يانج مين كريستيان غير الربحية بغرب لندن أمس الأربعاء، للقاء ممثلي منظمات خيرية معنية بالصحة العقلية للشباب.

ونقلت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية اليوم الخميس عن الأمير هاري قوله إن "وسائل التواصل الاجتماعي أخطر من المخدرات والخمور، لأنها لا تخضع لقواعد أو ضوابط".

وأضاف"ولكننا الآن في مرحلة جيدة لأن جميع الموجودين (هنا) لديهم فرصة إحداث تغيير حقيقي لكي يصبح الشباب أقل ارتباطا بهواتفهم المحمولة".

وأوضح "يمكنهم أن يرتبطوا بهواتفهم كما يريدون، ولكن يجب أن يحظوا بتواصل بشري أيضا، لأنه من دون ذلك التواصل البشري لن يكون لديك أحد تتحدث إليه إذا تعرضت لمشكلة ما، والمكان الوحيد الذي سوف تذهب إليه حينها هو الإنترنت وربما تتعرض للتنمر" (الإساءة والإيذاء).

وتابع "كل شخص منا لديه صحة عقلية. هناك صحة عقلية جيدة وأخرى سيئة، وإذا ما كنت تعاني من اعتلال بالصحة العقلية، فإن الصحة العقلية السيئة ستؤثر في جميع من حولك".

وأشار هاري إلى ضرورة التركيز على القصص الناجحة لشباب تغلبوا على مشاكلهم العقلية، موضحا أنه التقى شبابا تغلبوا على مشاكلهم وأصبحوا يعيشون حياة عادية.

يذكر أنه تم تدشين حساب دوق ودوقة ساسكس على موقع إنستغرام لمشاركة الصور مساء الثلاثاء، وحظى الحساب بمليون متابع بعد فترة قصيرة من تدشينه، وبلغ عدد متابعيه حتى أمس الأربعاء ثلاثة ملايين.