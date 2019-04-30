ضعف حاسة الشم يرتبط بزيادة خطر الموت

كشفت دراسة أن المسنين الذين يعانون من ضعف حاسة الشم يمكن أن يتضاعف لديهم خطر الوفاة خلال عشر سنوات تقريبا مقارنة بأولئك الذين لديهم قدرة أحسن على الشم.

وارتبط ضعف حاسة الشم بارتفاع خطر الوفاة بنسبة 46% في السنوات العشر القادمة، وخطر الوفاة بنسبة 30% بعد 13 عاما.

وشمل البحث -الذي نشر في دورية حوليات الطب الباطني- 2289 شخصا من الولايات المتحدة تتراوح أعمارهم بين 71 و82 عاما. وطُلب منهم استنشاق 12 رائحة شائعة.

وكتب المؤلفون "توفر هذه الدراسة دليلا واضحا على وجود علاقة بين ضعف حاسة الشم والوفيات على المدى الطويل بين كبار السن".

وقال البروفيسور روبرت هوارد أستاذ طب الشيخوخة بجامعة كاليفورنيا في لوس أنجلوس الذي لم يشارك بالدراسة "عرفنا لسنوات عديدة أن فقدان حاسة الشم في الحياة اللاحقة قد يسبق أعراضا أخرى من الاضطرابات التنكسية العصبية مثل مرض الشلل الرعاش أو ألزهايمر لعدة سنوات، لأن أبكر موقع تبدأ فيه المشاكل العصبية في هذه الحالات هو الجهاز الشمي".

وأضاف "نعلم أيضا أن فقدان حاسة الشم يرتبط بفقدان الوزن. هذا أمر غير مفاجئ، بالنظر لمساهمة الرائحة في شعورنا بالذوق والنكهة والتمتع بالطعام ".

واتفق هوارد مع الباحثين على أن فقدان الشم عرَض يجب أن يؤخذ على محمل الجد من قبل كبار السن وأطبائهم.