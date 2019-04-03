نظارة غوغل تساعد الأطفال المصابين بالتوحد في تمييز تعابير الوجوه

توصلت دراسة محدودة إلى أن استخدام الأطفال المصابين بالتوحد (نظارة غوغل) مع تطبيق على الهواتف الذكية، قد يسهل عليهم تمييز تعابير الوجوه والتفاعل الاجتماعي.

ووجد الباحثون أن هذا النظام الذي يعرف باسم (سوبر باور غلاس) يساعد هؤلاء الأطفال في إدراك ما يحدث حولهم.

جاء ذلك بناء على تجربة أجراها الباحثون وشملت 71 طفلا تتراوح أعمارهم بين 6 و12 عاما ويخضعون لعلاج معروف للتوحد يعرف بتحليل السلوك التطبيقي، يتضمن هذا العلاج عادة ممارسة تمارين معينة مثل عرض بطاقات على الطفل تحمل وجوها لمساعدته في التعرف إلى الانفعالات المختلفة.

واختار الباحثون بشكل عشوائي أربعين طفلا لتجربة نظام (سوبر باور غلاس)، وهو عبارة عن نظارة مع كاميرا وسماعة ترسل معلومات عما شاهده الأطفال وسمعوه إلى تطبيق بالهواتف الذكية مصمم لمساعدتهم في فهم التفاعلات الاجتماعية والاستجابة لها.

وقد يعاني الأطفال المصابون بالتوحد في تمييز الانفعالات والاستجابة لها، لذا يقدم لهم التطبيق ملاحظات بالوقت نفسه لمساعدتهم في تطوير مهاراتهم.

وبعد ستة أسابيع من استخدام (سوبر باور غلاس) خلال جلسات مدتها 20 دقيقة لأربع مرات في الأسبوع، وجد الباحثون أن الأطفال الذين حصلوا على هذا الدعم الرقمي حققوا نتائج أفضل في اختبارات للتكيف الاجتماعي والتواصل والسلوك، مقارنة بمجموعة تضم 31 طفلا تلقوا فقط الرعاية العادية لمرضى التوحد.

وقال دينيس وول كبير الباحثين في الدراسة، وهو من جامعة ستانفورد بكاليفورنيا، إن استخدام (سوبر باور غلاس) يعلم الأطفال "السعي للتفاعل الاجتماعي وإدراك أن الوجوه أمر مثير للاهتمام وأن بمقدورهم تمييز ما تقوله لهم".

وأضاف وول أن النظام "فعال إذ يشجع على المبادرة الاجتماعية من الطفل ويجعل الأطفال يدركون أنهم قادرون على استيعاب انفعالات الآخرين بأنفسهم".

وتعمل النظارة مرسلا ومترجما، ويعتمد التطبيق الذكاء الاصطناعي لتقديم ملاحظات تساعد الأطفال في تتبع الوجوه وتمييز الانفعالات.

وينير ضوء أخضر عندما ينظر الطفل إلى وجه ثم يستخدم التطبيق وجوها تعبيرية تخبره بالانفعال الظاهر على هذا الوجه، وما إذا كان سعيدا أم غاضبا أم خائفا أم متفاجئا.

ويمكن للآباء استخدام التطبيق للتعرف إلى استجابة أطفالهم لاحقا، وإخبار الطفل بمدى براعته في التعرف إلى الانفعالات والاستجابة لها.