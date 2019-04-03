بعيداً عن القهوة.. خمس نصائح بسيطة لنشاط دائم

حين تكون في العمل ويداهمك التعب وتثقل عيناك، فلا تلجأ إلى القهوة دائماً. هناك نصائح بسيطة تعيد الشعور بالنشاط إلى أجسامنا وتساعدنا في التغلب على متاعب العمل اليومية، فما هي؟

1- الشاي الأسود أو الأخضر

بدلاً من القهوة يمكن أن يشعرنا الشاي الأسود أو الأخضر بالنشاط، إذ يحتوي أيضاً على الكافيين الذي يمنحنا تأثيراً محفزاً ويساعدنا في التغلب على الانخفاض الحاد في الأداء. وبالمناسبة يتمتع مشروب المتّة بتأثير مماثل أيضا.

2- تقليل حرارة الغرفة

قد يعرف كثيرون هذا الأمر في الحياة اليومية: الحرارة المريحة تمنح أجسامنا شعوراً بالإرهاق وتعزز الشعور بالتعب، لذلك تأكد من تجنب ارتفاع درجة حرارة منزلك أو مكتبك. درجة حرارة الغرفة المثالية تتراوح بين 20 و23 درجة مئوية، أما في غرفة النوم فيجب أن تكون أبرد قليلاً. ومن المهم أيضاً الحفاظ على التهوية بانتظام، فبرودة الهواء تنشط الجسم وتجعل المرء أكثر تنبهاً.

3- جولة في الهواء الطلق

الغداء على اختلاف أصنافه يشبه بثقله الرصاص في المعدة حين ينشغل الجسم بالهضم. لذلك يُنصح بعدم الجلوس إلى المكتب والاستمرار في العمل بعد وجبة الغداء مباشرة لتجنب الشعور بالتعب. ومن الأفضل القيام بجولة قصيرة في الهواء الطلق بعده مباشرة، فدقائق قليلة فقط تساعد على تنشيط الدورة الدموية وتنقية الذهن وتمتع الجسم بالضوء الطبيعي.

4- تجنب السكريات

حين نشعر بالتعب فإن الكثيرين منا يلجؤون إلى تناول الوجبات الخفيفة الحلوة والشوكولاته والوجبات السريعة. وعلى الرغم من أن السكر يوفر الطاقة للجسم بالفعل، فإن ذلك -لسوء الحظ- لا يتحقق إلا لفترة قصيرة، إذ بمجرد هضمه يحتاج الجسم إلى التجديد. لهذا يجب التركيز على الوجبات الخفيفة الصحية كالفاكهة التي توفر الطاقة وتمنحنا الشعور بالشبع جيداً بسبب الألياف الموجودة فيها.

5- الموسيقى مصدر للسعادة

يجب أن تخزن أغانيك المفضلة على هاتفك الذكي دائماً، وحين تشعر بالتعب، ضع سماعات الرأس واضغط على "تشغيل"، فالموسيقى تحفز الحواس وتدفع الجسم لإفراز هرمونات السعادة، وهو ما يساعدنا على التقليل من نوبات التعب الحادة.