‫ما أسباب رعشة الجفن؟

يعاني المرء في بعض الأحيان من رعشة في‬ ‫الجفن، فما أسباب هذه الرعشة، وكيف يمكن مواجهتها؟‬

للإجابة عن هذه الأسئلة قالت جمعية "الرؤية الجيدة" الألمانية إن رعشة‬ ‫الجفن لها أسباب عدة، منها ما يتعلق بنمط الحياة، مثل قلة النوم والإفراط‬ ‫في تناول الكافيين والعمل لساعات طويلة أمام شاشة الحاسوب والتوتر‬ ‫النفسي.‬

‫كما قد ترجع رعشة الجفن إلى أسباب مرضية، مثل ارتفاع ضغط الدم أو نقص‬ ‫المغنيسيوم.‬

‫وأشارت الجمعية إلى أنه يمكن مواجهة رعشة الجفن من خلال‬ ‫التغلب على السبب المؤدي إليها، أي أخذ قسط كاف من النوم وتناول‬ ‫الكافيين باعتدال وأخذ فترات راحة منتظمة أثناء العمل أمام شاشة الحاسوب‬ ‫والتخلص من التوتر النفسي بممارسة اليوغا والتأمل.‬

‫ويمكن التغلب على نقص المغنيسيوم من خلال تناول الحبوب الكاملة‬ ‫والمكسرات واللحوم الحمراء وكبد الحيوانات، أما ارتفاع ضغط الدم فيمكن مواجهته من خلال تعاطي الأدوية‬ ‫الخافضة لارتفاع ضغط الدم -بعد استشارة الطبيب- مع الإقلال من ملح الطعام. ‬

‫وإذا كانت رعشة الجفن مصحوبة أيضا بجفاف العين فإنه يمكن حينئذ استعمال‬ ‫قطرة مرطبة للعين.‬