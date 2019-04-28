‫تحذير من سفر حديثي الولادة بالطائرة

حذر الدكتور هيرمان جوزيف كال من خطورة‬ ‫السفر بالطائرة على صحة حديثي الولادة، خاصة خلال الأشهر الثلاثة‬ ‫الأولى.

كما لا يجوز السفر بالطائرة خلال الأشهر التسعة التالية إلا في‬ ‫حالة الضرورة، وذلك بسبب عدم اكتمال نمو الرئة لدى حديثي الولادة.

‫كما شدد طبيب الأطفال الألماني على ضرورة استشارة الطبيب أولا قبل السفر‬ ‫بالطائرة في حال إصابة الرضيع بمشاكل مزمنة في القلب أو الرئة أو بعدوى‬ ‫بالجهاز التنفسي أو بعدوى بالأذن أو في حال إجراء جراحة بالأذن قبل موعد‬ ‫السفر بأسبوعين.‬