تحذير من سفر حديثي الولادة بالطائرة
حذر الدكتور هيرمان جوزيف كال من خطورة السفر بالطائرة على صحة حديثي الولادة، خاصة خلال الأشهر الثلاثة الأولى.
كما لا يجوز السفر بالطائرة خلال الأشهر التسعة التالية إلا في حالة الضرورة، وذلك بسبب عدم اكتمال نمو الرئة لدى حديثي الولادة.
كما شدد طبيب الأطفال الألماني على ضرورة استشارة الطبيب أولا قبل السفر بالطائرة في حال إصابة الرضيع بمشاكل مزمنة في القلب أو الرئة أو بعدوى بالجهاز التنفسي أو بعدوى بالأذن أو في حال إجراء جراحة بالأذن قبل موعد السفر بأسبوعين.
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