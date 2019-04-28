 ‫تحذير من سفر حديثي الولادة بالطائرة
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‫تحذير من سفر حديثي الولادة بالطائرة

يجب استشارة الطبيب قبل السفر بالطائرة في حال إصابة الرضيع بمشاكل مزمنة بالقلب أو الرئة أو بعدوى بالجهاز التنفسي (الألمانية)
يجب استشارة الطبيب قبل السفر بالطائرة في حال إصابة الرضيع بمشاكل مزمنة بالقلب أو الرئة أو بعدوى بالجهاز التنفسي (الألمانية)

حذر الدكتور هيرمان جوزيف كال من خطورة‬ ‫السفر بالطائرة على صحة حديثي الولادة، خاصة خلال الأشهر الثلاثة‬ ‫الأولى.

كما لا يجوز السفر بالطائرة خلال الأشهر التسعة التالية إلا في‬ ‫حالة الضرورة، وذلك بسبب عدم اكتمال نمو الرئة لدى حديثي الولادة.

‫كما شدد طبيب الأطفال الألماني على ضرورة استشارة الطبيب أولا قبل السفر‬ ‫بالطائرة في حال إصابة الرضيع بمشاكل مزمنة في القلب أو الرئة أو بعدوى‬ ‫بالجهاز التنفسي أو بعدوى بالأذن أو في حال إجراء جراحة بالأذن قبل موعد‬ ‫السفر بأسبوعين.‬

المصدر : الألمانية
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