ما هو ‫الوسواس القهري الخرافي؟

حذر الدكتور أندرياس فال-كوردون من أن‬ ‫الوسواس القهري الخرافي يرفع خطر الإصابة بالاكتئاب. ‬

‫وأوضح الطبيب النفسي الألماني أن الوسواس القهري الخرافي هو ربط الأشياء‬ ‫والأحداث والمعاني بشكل غير منطقي يقوم على خرافات شائعة، الأمر الذي‬ ‫يمنع المريض عن ممارسة حياته بشكل طبيعي. ‬

‫ومن أمثلة هذا التفكير عدم مغادرة المنزل في يوم معين من أيام الأسبوع‬ مثل يوم الثلاثاء مثلا أو في يوم معين من أيام الشهر مثل يوم 13 اعتقادا بأنه‬ ‫رقم يجلب النحس أو بسبب رؤية شيء معين مثل قطة سوداء اعتقادا بأنها‬ ‫نذير شؤم.‬

‫وأشار فال-كوردون إلى أنه يتم علاج الوسواس القهري الخرافي بواسطة‬ ‫العلاج السلوكي، الذي يقوم على مواجهة المريض بأفكاره الخرافية كي يدرك‬ ‫أنها لا تمت للحقيقة بصلة، ما يساعده في التخلص من مخاوفه وهواجسه.

وفي‬ ‫بعض الحالات يمكن اللجوء إلى الأدوية بشكل إضافي.‬