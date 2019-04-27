ممارسة الرياضة مساء تجعلك تأكل أقل

ممارسة التمارين الرياضية شيء إيجابي وصحي، ولكن ما هي الفترة الأنسب لممارسة هذه التمارين؟ وهل ممارسة الرياضة مساء تؤثر بشكل سلبي على نوم الإنسان ونظامه الغذائي؟ دراسة متخصصة تجيب على هذه الأسئلة.

وأظهرت دراسة حديثة أعدها باحثون أستراليون أن ممارسة التمارين الرياضية مساءً تؤثر على الشهية. وتوصلوا إلى أن من يمارس الرياضة ليلا يأكل أقل، بحسب ما ذكر موقع "فوكوس" الألماني.

وشارك 11 رجلا بالدراسة -التي نُشرت نتائجها في مجلة الفسيولوجيا التجريبية "Experimental Physiology"- وقاموا بتدريبات رياضية مكثفة لفترات متقطعة لمدة ثلاثين دقيقة في الصباح وبعد الظهر وفي المساء.

ويبلغ المشاركون بهذه الدراسة في المتوسط 49 عاما، ويعانون من السمنة وغير مدخنين وليسوا نشيطين للغاية، بالإضافة إلى أنهم لم يكونوا يعانون من قبل من أي اضطرابات في النوم أو اضطرابات أيضية، كما جاء بموقع "فيت فور فان" الألماني.

وقاموا بتمارين رياضية لمدة ثلاثين دقيقة خلال ثلاثة أيام، إما في الصباح بين الساعة 6 و7 أو فترة ما بعد الظهر بين الساعة 2 و4، أو في وقت مبكر من المساء بين الساعة 7 و8.

وخلال الأيام الثلاثة التالية تم اختيار وقت آخر للتمارين الرياضية، وفي الأيام الثلاثة الأخيرة تم تغيير وقت التمارين أيضا. أما الحصة التدريبية فكانت العدو لمدة ستين ثانية على دراجات ثابتة تليها أربع دقائق استراحة، بعدها يكرر المشارك نفس التمارين خمس مرات مع الاستراحة لمدة نصف ساعة.

ومن أجل التحقق من آثار هذه التدريبات الرياضية المكثفة على النوم، تمت مراقبة مراحل النوم بجهازي قياس عند المشاركين بمنازلهم، وتوصلت إلى أن ممارسة الرياضة مساءً ليس لها أي تأثير على جودة النوم بتاتا.

بالإضافة إلى ذلك أُخذت عينات من دم المشاركين قبل وبعد التدريب لقياس قيمة الهرمونات مثل الغريلين التي تؤثر على الشهية. وأظهرت النتائج بوضوح أن التدريب بعد الظهيرة وفي المساء يُخفض من هرمون الغريلين المنشط للجوع، أي أن ممارسة الرياضة مساءً تقلل من شهيته.