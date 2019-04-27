أميركا.. فتح تحقيقات بسبب الحصبة وترامب يتدخل

حث الرئيس الأميركي دونالد ترامب الجمعة الأميركيين على حماية أنفسهم بتلقي تطعيم ضد مرض الحصبة، مع وصول عدد الحالات المصابة بالمرض -الذي كان أعلن القضاء عليه من قبل- إلى أعلى مستوى بالولايات المتحدة منذ عام 2000.

وأدى التفشي المتنامي للمرض في جيوب بأنحاء البلاد إلى فتح تحقيقات في قطاع الصحة العامة، في محاولة للحد من انتشار العدوى.

وأعلن مسؤولون يوم الخميس فرض الحجر الصحي بجامعتين في لوس أنجلوس.

والحصبة مرض فيروسي يصيب الجهاز التنفسي، وهو شديد العدوى وتشمل أعراضه حمى وسعالا وطفحا جلديا، وقد يقود إلى عدة مضاعفات منها التهاب الأذن والتهاب الرئة والتهاب الدماغ، كما قد ينتهي بموت المصاب.

وفقا لمراكز التحكم بالأمراض والوقاية منها بالولايات المتحدة، فإن الحصبة يؤدي إلى وفاة 164 ألف إنسان سنويا على مستوى العالم، أكثر من نصفها بالهند. أما إذا أصيبت به الحامل فإن مضاعفاته تشمل زيادة احتمالية الإجهاض والولادة المبتسرة.

ينتقل فيروس الحصبة عن طريق الهواء بواسطة التنفس والعطاس والسعال، إذ يعيش الفيروس في مخاط أنف وحلق الشخص المصاب، ولذلك فعند العطاس مثلا فإنه يحمله إلى الخارج مع قطيرات ورذاذ العطاس، وينطبق هذا على السعال وحتى التنفس.

الحصبة مرض شديد العدوى، ونسبة احتمالية انتقال العدوى إلى شخص سليم -إذا لم يكن قد تلقى التطعيم- عند تواصله مع شخص مصاب بالحصبة تبلغ 90%، كما يستطيع الفيروس أن يعيش على الأسطح الملوثة به (مثل مقبض الباب) مدة ساعتين، خلالها يكون قادرا على الانتقال لأشخاص جدد والتسبب في العدوى.

الأعراض:

الطفح الجلدي.

الحمى.

السعال.

سيلان الأنف.

التهاب ملتحمة العين.

ظهور بقع صغيرة بيضاء في منتصفها زرقة، في الفم، ويطلق علها اسم بقع "كوبليك".

المضاعفات: