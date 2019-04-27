الشد العضلي بالرقبة أصبح شائعا بسبب الحياة العصرية
يعد الشد العضلي من المتاعب الشائعة حيث يعاني الكثيرون من آلام ناتجة عن الشد في عضلات الرقبة والظهر مثلا. ويمكن التخلص من هذه الآلام من خلال بعض تمارين العلاج الطبيعي البسيطة التي يمكن أداؤها في المنزل.
وأوضح ماتياس كيب، من قسم الطب الرياضي بمستشفى شاريتيه الجامعي بالعاصمة الألمانية برلين، أن الشد في الرقبة والكتفين والظهر أصبح من الأمراض الشائعة الوقت الحالي بسبب الطريقة العصرية في الحياة والعمل، وغالبا ما يعاني موظفو المكاتب من الشد العضلي لقلة الحركة وعدم ممارسة الرياضة.
بالإضافة إلى أن الوقوف فترات طويلة أو رتابة الحركات يمكن أن يؤدي إلى حدوث الشد العضلي أيضا، كما هو الحال مع موظفي الخزينة في السوبر ماركت نظرا لوجود حمل ديناميكي ثابت، ولذلك من المستحسن أن يكون هناك توازن بين النشاط والسكون.
وفي حالة عدم وجود توازن، تزداد حالة شد العضلات والأنسجة الضامة، وبمعنى آخر إذا شرب المرء كمية قليلة من السوائل فإن الخلايا لن يصلها إلا قدر محدود من السوائل، وبالتالي تتغير مرونتها.
وأضاف الخبير الألماني "استمرار حالة شد العضلات بشكل دائم قد يؤدي إلى ظهور الأعراض والشكاوى المؤلمة".
ولا تقتصر أضرار الشد على الآلام فحسب بل إنها قد تتسبب في محدودية الحركة أيضا، ويعتبر أخصائي العلاج الطبيعي ميشائيل برايبش ذلك من المشكلات التي تنجم بشكل فوري عن الحمل الزائد على المفاصل أو مشكلات فقرات العمود الفقري العنقي.
ويمكن مواجهة الشد العضلي عن طريق التمارين البدنية التي يمكن أداؤها في المنزل. وينصح برايبش بأداء مجموعة من التمارين الرياضية، مع مراعاة تعلم كيفية القيام بها في البداية على يد أخصائي علاج طبيعي لتجنب حدوث أخطاء.