‫الشد العضلي بالرقبة أصبح شائعا بسبب الحياة العصرية

يعد الشد العضلي من المتاعب ‫الشائعة حيث يعاني الكثيرون من آلام ناتجة عن الشد في عضلات الرقبة ‫والظهر مثلا. ويمكن التخلص من هذه الآلام من خلال بعض تمارين العلاج ‫الطبيعي البسيطة التي يمكن أداؤها في المنزل.

‫وأوضح ماتياس كيب، من قسم الطب الرياضي بمستشفى شاريتيه الجامعي بالعاصمة الألمانية برلين، أن الشد في الرقبة والكتفين والظهر أصبح من ‫الأمراض الشائعة الوقت الحالي بسبب الطريقة العصرية في الحياة ‫والعمل، وغالبا ما يعاني موظفو المكاتب من الشد العضلي لقلة الحركة ‫وعدم ممارسة الرياضة.

‫بالإضافة إلى أن الوقوف فترات طويلة أو رتابة الحركات يمكن أن يؤدي إلى ‫حدوث الشد العضلي أيضا، كما هو الحال مع موظفي الخزينة في السوبر ماركت ‫نظرا لوجود حمل ديناميكي ثابت، ولذلك من المستحسن أن يكون هناك ‫توازن بين النشاط والسكون.

‫وفي حالة عدم وجود توازن، تزداد حالة شد العضلات والأنسجة الضامة، ‫وبمعنى آخر إذا شرب المرء كمية قليلة من السوائل فإن الخلايا لن يصلها ‫إلا قدر محدود من السوائل، وبالتالي تتغير مرونتها.

وأضاف الخبير ‫الألماني "استمرار حالة شد العضلات بشكل دائم قد يؤدي ‫إلى ظهور الأعراض والشكاوى المؤلمة".

‫ ولا تقتصر أضرار الشد ‫على الآلام فحسب بل إنها قد تتسبب في محدودية الحركة أيضا، ‫ويعتبر أخصائي العلاج الطبيعي ميشائيل برايبش ذلك من المشكلات التي تنجم بشكل فوري عن الحمل الزائد على ‫المفاصل أو مشكلات فقرات العمود الفقري العنقي.

‫ويمكن مواجهة الشد العضلي عن طريق التمارين البدنية التي يمكن أداؤها ‫في المنزل. وينصح برايبش بأداء مجموعة من التمارين الرياضية، مع مراعاة ‫تعلم كيفية القيام بها في البداية على يد أخصائي علاج طبيعي لتجنب حدوث ‫أخطاء. ‫‫