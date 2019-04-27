إصابة الحامل بجدري الماء يهدد ‫الجنين بالتشوهات

حذرت الرابطة الألمانية لأطباء الأطفال ‫والمراهقين من خطورة الإصابة بجدري الماء (Chickenpox) أثناء الحمل، حيث إنه يهدد ‫الجنين بتشوهات جسيمة.

‫كما أن إصابة الأم بجدري الماء بعد الولادة، تشكل خطرا يهدد حياة الطفل ‫حديث الولادة.

‫ولتجنب الإصابة بالعدوى والمخاطر الجسيمة المترتبة عليها يتعين على الأم ‫مراجعة حالة التطعيم قبل حدوث الحمل وأخذ اللقاح في حال عدم تلقيه من ‫قبل أو إذا لم تسبق لها الإصابة بجدري الماء.

‫جدير بالذكر أن جدري الماء هو مرض فيروسي مُعدٍ يصيب الجلد والأغشية ‫المخاطية، وتتمثل أعراضه في الطفح الجلدي والحمى والحكة الشديدة والإعياء ‫الشديد، بالإضافة إلى آلام العضلات والصداع والغثيان.