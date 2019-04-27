 إصابة الحامل بجدري الماء يهدد ‫الجنين بالتشوهات
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إصابة الحامل بجدري الماء يهدد ‫الجنين بالتشوهات

الإصابة بجدري الماء أثناء الحمل قد تؤدي إلى حدوث تشوهات للجنين (الألمانية)
الإصابة بجدري الماء أثناء الحمل قد تؤدي إلى حدوث تشوهات للجنين (الألمانية)

حذرت الرابطة الألمانية لأطباء الأطفال ‫والمراهقين من خطورة الإصابة بجدري الماء (Chickenpox) أثناء الحمل، حيث إنه يهدد ‫الجنين بتشوهات جسيمة.

‫كما أن إصابة الأم بجدري الماء بعد الولادة، تشكل خطرا يهدد حياة الطفل ‫حديث الولادة.

‫ولتجنب الإصابة بالعدوى والمخاطر الجسيمة المترتبة عليها يتعين على الأم ‫مراجعة حالة التطعيم قبل حدوث الحمل وأخذ اللقاح في حال عدم تلقيه من ‫قبل أو إذا لم تسبق لها الإصابة بجدري الماء.

‫جدير بالذكر أن جدري الماء هو مرض فيروسي مُعدٍ يصيب الجلد والأغشية ‫المخاطية، وتتمثل أعراضه في الطفح الجلدي والحمى والحكة الشديدة والإعياء ‫الشديد، بالإضافة إلى آلام العضلات والصداع والغثيان.

المصدر : الألمانية
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