هل تعد اختبارات الحمل موثوقة؟

قد تكونين متأكدة من حملك، إذ إن كل المؤشرات تؤكد على ذلك. في المقابل، يظهر لك اختبار الحمل العكس. فهل يمكنكِ الوثوق في هذا النتيجة؟ وهل تعتبر اختبارات الحمل موثوقة؟

كيف تعمل؟

بهذا الصدد، أفادت سينيتا برونيه -في تقرير لها نشره موقع قناة "كنال في" الكندي- بأنه نتيجة للإخصاب، يستقرّ الجنين في جدران الرحم، وتبدأ المشيمة في التشكّل حيث تبدأ في إفراز هرمون "موجهة الغدد التناسلية المشيمائية" (أتش سي جي).

ورغم أنه يمكن اكتشاف هذا الهرمون بسرعة في الدم، فإن الأمر يستغرق عدة أيام إضافية لاكتشافه في البول. وتتمثل مهمّة جهاز كشف الحمل في التأكد من وجود هرمون "موجهة الغدد التناسلية المشيمائية" من عدمه في بول المرأة. ونادرا ما يخطئ الجهاز في حال كانت نتيجة الاختبار إيجابية.

وذكرت الكاتبة أن النتيجة السلبية تعني أنه لم يقع اكتشاف هذا الهرمون، وهو ما تقف وراءه عدة أسباب، لعل من أبرزها:

1- عدم وجود أي هرمون نظرا لأن عملية الإخصاب لم تحدث.

2- كمية هرمون "موجهة الغدد التناسلية المشيمائية" غير كافية لأن الحمل ما زال في مرحلة مبكرة للغاية.

3- كمية هرمون "موجهة الغدد التناسلية المشيمائية" قليلة لأن بولك مُخفف جدًا.

وفي حال تأخر موعد الدورة الشهرية وبدأ الشك ينتابك إزاء نتيجة الاختبار، قومي مباشرة بإجراء اختبار ثانٍ واحرصي على تتبع التعليمات جيدا.



ما الذي تعنيه موثوقية الاختبار؟

اختبارات الحمل التي تباع بالصيدليات تُعرف بموثوقية صحة نتائجها بنسبة 99% عند استخدامها منذ أول يوم تتأخر فيه الدورة الشهرية. مع ذلك، يمكن تسجيل تغيير في معدلات اكتشاف الحمل حسب المرأة التي تستخدمها. ومن الضروري اتباع التعليمات التي تقدمها الشركة المصنعة بحذافيرها لتحسين معدل موثوقية الاختبار، كما يجب التأكد من عدم تجاوز تاريخ انتهاء صلاحيته.

متى يُجرى هذا الاختبار؟

أضحى سوق بيع اختبارات الحمل يشهد تنافسا شديدا، إذ إن كل شركة مصنعة تعمل على ترويج منتج يكون أسرع في تقديم النتيجة، حتى وصل بعضهم إلى الإشارة إلى أن المنتج الذي يقدمونه قادر على إعطائك إجابة قبل خمسة أيام من الموعد المتوقع لدورتك الشهرية القادمة. في الواقع، قد يمكن هذا الأمر ممكنا، لكنه سيحدّ من موثوقية الاختبار.



في الأثناء، يكون من الأفضل الانتظار أسبوعًا بعد الموعد المتوقع للدورة الشهرية، حيث سيجنبك ذلك التعرض لخيبة الأمل ودفع مصاريف أنت في غنى عنها.

وفي بعض الأحيان، تؤدي مجرّد الرغبة في الحصول على طفل إلى تأخر الدورة الشهرية عن موعدها المتوقع. وتكون لدى العديد من النساء دورة شهرية غير منتظمة، لذلك يصعب على بعضهن تحديد متى تكون الدورة الشهرية متأخرة حقًا.

مع ذلك، وبعد مرور فترة محددة، قومي بإجراء الاختبار الأول، وتذكّري أن مهمته تتمثل في محاولة اكتشاف هرمون "موجهة الغدد التناسلية المشيمائية" الذي يجب أن تكون كميّته كافية في البول.

في غضون ذلك، تجنبي شرب الماء وجربي الاختبار على عينة من البول مأخوذة في الصباح لبلوغ أقصى قدر من الفعالية. ومع مرور الأيام، سترتفع كمية الهرمون. وإذا كنت حاملاً بالفعل، فسيتمكن الاختبار من الكشف عن ذلك بشكل أسهل.

وهناك مجموعة واسعة من اختبارات الحمل متوفرة بالصيدلية، والتي تتشارك كلها تقريبا في الموثوقية ذاتها. في الأثناء، يكمن الاختلاف بين هذه الاختبارات في طريقة الاستخدام وعرض النتيجة. لذلك، يجب عليك أخذ الوقت اللازم للمقارنة بين مختلف هذه الاختبارات وطلب نصيحة الصيدلي.

أما في حال كانت نتيجة الاختبار الثاني سلبية ولم تأتِ الدورة الشهرية بعد، فاتصلي بطبيبك، حيث يمكنه التحقق لمعرفة السبب.