قطر تدرب كوادرها على التعامل مع حالات اضطراب طيف التوحد

أعمال فنية نفذها أطفال التوحد (الجزيرة)

بيئة مستوعبة

في كلمته بافتتاح المنتدى، أكد الدكتور صالح علي المري مساعد وزير الصحة العامة للشؤون الصحية على ضرورة إيجاد بيئة مجتمعية جيدة لاستيعاب أفراد التوحد، مشددا على ضرورة العمل الجاد والنوايا المخلصة والمثابرة حتى تحقيق هدف دمج حالات التوحد في المجتمع.

وأوضح أن حياة أفراد اضطراب طيف التوحد تحتاج إلى رعاية واهتمام ورؤية خاصة من أجل التدخل في الوقت المناسب لتغييرها وتغيير حياة أسرهم إلى الأفضل، لافتا إلى أن المنتدى استقطب أفضل المختصين حول العالم بهدف تدريب الكوادر القطرية على التعامل مع حالات التوحد.

أما الدكتورة نوف محمد الصديقي ضابطة الاتصال للخطة الوطنية للتوحد ورئيسة اللجنة العلمية للمنتدى فأكدت أن انعقاد المنتدى جاء تتويجا للجهود الكبيرة والصادقة التي قدمتها دولة قطر لإيجاد حاضر أفضل وغد مشرق لأفراد اضطراب طيف التوحد.

وأضافت الصديقي في تصريح للجزيرة نت أن التعليم والتثقيف الشامل هما المفتاح الرئيسي لضمان حدوث التحسين والتطوير والتقدم المأمول في حياة حالات اضطراب طيف التوحد، مشيرة إلى أن جعل الطفل قادرا على الاستقلال وتلقي الأوامر يعد أحد أهم أهداف المختصين في هذا المجال.

واعتبرت أن المنتدى يمثل خطوة مهمة في كيفية تعامل المجتمع مع أطفال التوحد والمساهمة في التوعية بقضايا وحقوق ذوي اضطراب طيف التوحد والمساهمة بإدماجهم في المجتمع.