العالم يحيي أسبوع التطعيم

تحيي منظمة الصحة العالمية اليوم الأربعاء أسبوع التطعيم العالمي تحت شعار "محميون معا: اللقاحات تحقق الغرض".

ويهدف هذا الأسبوع ‫إلى تسليط الضوء على العمل الجماعي اللازم إنجازه لضمان حماية الجميع من الأمراض التي يمكن الوقاية منها باللقاحات، ويتم الاحتفال به في الأسبوع الأخير من أبريل/نيسان من كل عام.

وتشير تقارير منظمة الصحة العالمية لعام 2018 والخاصة بالتطعيمات إلى أنه في عام 2017 بلغ عدد الأطفال المطعمين -وهو 116.2 مليون طفل- أعلى مستوى له في التاريخ.

لكن العالم شهد على مدى العامين الماضيين انتشارا لأمراض الحصبة والدفتيريا وأمراض أخرى متنوعة يمكن الوقاية منها باللقاحات.

وذكرت التقارير أنه لا تزال تغطية التطعيم العالمية عند 85%، مع عدم وجود تغييرات كبيرة خلال السنوات القليلة الماضية، ويمكن تجنب 1.5 مليون وفاة إضافية إذا تحسنت التغطية العالمية بالتحصين.

وخطة العمل العالمية الخاصة باللقاحات هي خريطة طريق تهدف إلى منع ملايين الوفيات من خلال الحصول على اللقاحات بشكل أكثر إنصافا.

وتهدف البلدان إلى تحقيق تغطية بالتلقيح تتخطى 90% على الصعيد الوطني، وتتخطى 80% في كل منطقة من المناطق بحلول العام 2020، وفي حين أن خطة العمل العالمية الخاصة باللقاحات ينبغي أن تسرع عملية مكافحة جميع الأمراض التي يمكن توقيها باللقاحات فقد تقرر أن يكون شلل الأطفال هو الحدث الرئيس الأول.

كما تهدف الخطة إلى تحفيز البحث والتطوير للجيل المقبل من اللقاحات، وقد أعدت الخطة من قبل أطراف معنية متعددة من الوكالات التابعة للأمم المتحدة، والحكومات، والوكالات العالمية، والشركاء في التنمية، والعاملين الصحيين، والأكاديميين، والمصنعين، والمجتمع المدني.

وترعى منظمة الصحة العالمية الجهود المبذولة لدعم الأقاليم والبلدان بحيث تتكيف كل منها مع تنفيذ خطة العمل العالمية الخاصة باللقاحات.