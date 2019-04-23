أميركا تواجه ثاني أكبر تفش للحصبة منذ 20 عاما

قال مسؤولو صحة اتحاديون الاثنين إن الولايات المتحدة سجلت 71 حالة إصابة جديدة بالحصبة الأسبوع الماضي بزيادة 13%، في وقت تواجه البلاد ثاني أكبر تفش للمرض منذ حوالي عشرين عاما.

وقالت المراكز الأميركية لمكافحة الأمراض والوقاية منها إنها سجلت 626 حالة إصابة بالمرض الشديد العدوى والمميت أحيانا في 22 ولاية حتى 19 أبريل/ نيسان، وهو أعلى معدل إصابة في خمس سنوات.

وسجلت المراكز في السابق 555 حالة في عشرين ولاية الفترة من أول يناير/ كانون الثاني حتى 11 أبريل/نيسان.

وقالت يوم الاثنين إن التفشي الحالي سيتجاوز على الأرجح التفشي الذي حدث عام 2014 بعدد الحالات.

وانضمت ولايتا أيوا وتينيسي إلى قائمة المراكز لحالات الإصابة الجديدة. وكان أكثر من نصف الحالات المسجلة هذا العام بمدينة نيويورك.

ويأتي التفشي الأميركي في إطار زيادة عالمية بالمرض الذي تم القضاء عليه تقريبا يوما ما.

وذكرت منظمة الصحة العالمية الأسبوع الماضي أن الحالات العالمية زادت بنحو أربعة أمثال بالربع الأول من هذا العام إلى 112163 حالة مقارنة مع الفترة نفسها من عام 2018.