5 معلومات عن الشوكولاتة تهم صحتك

يعود الولع بالشوكولاتة إلى زمن بعيد حين ظهرت حبوب الكاكاو لأول مرة في أميركا اللاتينية بين عام 1100 و1400 قبل الميلاد. ويدرك محبو الشوكولاتة جيدا أن خصائصها وجودتها تختلفان من نوع إلى آخر.

ونقدم لك هنا خمس معلومات مهمة لصحتك، وعلى الأرجح أنك لا تعرفها عن الشوكولاتة:

1- الشوكولاتة البيضاء لا تحتوي على الكاكاو

قالت مجلة "سانتي ماغازين" الفرنسية في تقرير لها، إن كل نوع من الشوكولاتة، بما في ذلك "الشوكولاتة بالحليب" و"الشوكولاتة البيضاء" وغيرهما، يتميز بتركيبة معينة ومحددة بشكل دقيق، مع احتوائه على نسب مئوية متباينة للغاية من الكاكاو حسب نوع المنتج، وذلك وفق التالي:

-الشوكولاتة الداكنة: تحتوي الشوكولاتة الداكنة على مزيج من السكر وما لا يقل عن 35% من الكاكاو، 18% منها على الأقل على شكل زبدة الكاكاو.

-الشوكولاتة بالحليب: يتكون هذا النوع من الشوكولاتة مما لا يقل عن 25% من عجينة الكاكاو والزبدة المستخرجة منه، إلى جانب كمية من السكريات، والحليب الذي عادة ما يوضع على شكل بودرة.

-الشوكولاتة البيضاء: تعتبر هذه الشوكولاتة خالية تماما من الكاكاو حيث تصنع بالأساس من الزبدة المستخرجة منه فقط. علاوة على ذلك، تحتوي الشوكولاتة البيضاء على مشتقات الحليب والسكر ونكهة الفانيلا.

-عجينة الكاكاو: تستخرج كل من عجينة وزبدة الكاكاو من حبوب الكاكاو المخمرة والمحمصة والمطحونة.

2- الكاكاو مفيد للصحة

أشارت المجلة إلى أنه بفضل احتوائه على مضادات الأكسدة، يساهم الكاكاو في تحسين المزاج. وكلما ارتفعت نسبة احتواء الشوكولاتة على الكاكاو، عملت مضادات الأكسدة بشكل أفضل. بالإضافة إلى ذلك، تحتوي حبوب الكاكاو على متعددات الفينول التي تقي من تأثيرات الأكسدة، وعلى المعادن المضادة للإجهاد على غرار المغنيسيوم والبوتاسيوم والنحاس والسيلينيوم والزنك والحديد.

تجدر الإشارة إلى أن الكاكاو يساهم أيضا في توسيع الشرايين، ويساعد في خفض ضغط الدم، كما أنه يعزز من الوظيفة الإدراكية لا سيما تنشيط الذاكرة.

3- الشوكولاتة غنية بالسعرات الحرارية

أفادت المجلة بأنه نظرا لاحتواء الشوكولاتة على نسب مرتفعة من السكريات والدهون، ينبغي تناولها بشكل معتدل، أي ما يعادل 20 غراما كحد أقصى يوميا. وتعتبر الشوكولاتة غنية بالسعرات الحرارية بمعدل 500 سعرة لكل 100 غرام.

4- هناك شوكولاتة غير محمصة

أشارت المجلة إلى أن هذا النوع من الشوكولاتة بدأ في الظهور منذ بضعة أعوام، وهو عبارة عن شوكولاتة خام، حيث تسحق حبوب الكاكاو ببساطة دون تحميصها. وينتج عن هذه العملية طعم أقوى بكثير وقوام مختلف، أي أقل مرونة وأكثر قرمشة.

5- الشوكولاتة التي تستخدم في صنع الحلويات ليست "أصلية"

تحتوي الشوكولاتة "الأصلية" على نسبة 25% على الأقل من الكاكاو. في المقابل، تحتوي ألواح الشوكولاتة والحلويات والسكاكر وغيرها من الحلويات التي تروق للأطفال على نسبة قليلة جدا من الكاكاو ونسب عالية من السكر المضاف والدهون النباتية الغنية بالدهون المشبعة.