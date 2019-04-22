شاهد.. ساعة توضع حول الساق تقلّل خطر الجلطات بعد السكتة

أظهرت دراسة حديثة أنه يمكن خفض خطر الإصابة بالجلطات لدى المرضى الذين يتعافون من السكتة الدماغية عبر ارتداء أداة على شكل ساعة حول أرجلهم. والأداة اسمها جهاز غيكو (geko device).

وأجريت الدراسة في مستشفى جامعة رويال ستوك. وغيكو هو جهاز يعمل بالبطارية ومصمم لزيادة تدفق الدم في الأوردة العميقة في الساقين. ومفعوله يعادل 60% من نشاط المشي، على الرغم من أن المريض لا يضطر إلى الحركة.

وأجرت الدراسة الدكتورة أنديرا ناتاراجان، طبيبة استشارية في السكتة الدماغية ومديرة سريرية لعلوم الأعصاب في مستشفى جامعة رويال ستوك.

وكان هدف الدراسة هو تحديد ما إذا كان الجهاز يمكن أن يعمل لمرضى السكتة الدماغية.

وقالت إنه كان مفيدا بشكل خاص لأولئك الذين لا يستطيعون تحمل الضغط الهوائي المتقطع (intermittent pneumatic compression)، وهو العلاج القياسي الموصى به لمنع تجلط الدم.

وقالت الدكتور ناتاراجان إنه في حالات السكتة الدماغية فإن إحدى المضاعفات الرئيسية هي تكوين جلطات في الساقين، ويمكن لهذه الجلطات أحيانًا أن تنتقل من الساقين إلى الرئة وتتسبب في حدوث انسداد رئوي، مما قد يكون قاتلا.

ولا يمكن لحوالي 30% من المرضى الخضوع لعلاج الضغط الهوائي المتقطع، الذي يمارس ضغطًا على عضلات الساق، وأيضا في حالات الإصابة بقرحة في الساق أو جروح في الجلد أو تجمع السوائل في الساق.

وأضافت أن جهاز غيكو يتلافى هذه المشاكل، وهو مثل ساعة معصم تتناسب مع الجزء الخارجي من مفصل الركبة.