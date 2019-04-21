الدكتور أوز: لحماية القلب عليكم بزيت الزيتون والروابط الأسرية

قال الجراح التركي الأميركي الشهير محمد أوز إن الروابط الأسرية القوية مهمة جدا لحفاظ الشخص على صحة قلبه.

جاء ذلك في حوار أجراه مع وكالة الأناضول، تطرق فيه إلى سبل الحفاظ على صحة القلب والوقاية من الأمراض والمخاطر التي تهدد صحته.

وأضاف الجراح أن الأغذية المستهلكة تلعب دورا كبيرا في صحة القلب، محذرا من استهلاك السكر بكميات كبيرة لأن استهلاكه بشكل كبير يؤدي إلى زيادة الوزن، وهو ما يلحق أضرارا واسعة بالكبد.

وأوضح أن تراكم السكر في الكبد يتحول إلى دهن، وبالتالي يصبح الجسم عاجزا عن مقاومة الكوليسترول.

وأشار إلى وجود نوعين من الكوليسترول، واحد إيجابي، وآخر سلبي يشكل خطرا على جسم الإنسان.

وحول آثار الكوليسترول على صحة القلب، قال أوز إن الكوليسترول السلبي يتسبب بمشاكل في شرايين القلب، يكون من الصعب معالجتها لاحقا.

الوفاة

وشدد على أن مخاطر الكوليسترول قد تصل أحيانا إلى وفاة المريض بسبب قصور في القلب.

ولفت إلى أن أبرز العوامل المسببة لأمراض القلب، هي ارتفاع نسبة الكوليسترول وارتفاع ضغط الدم في الجسم.

كما حذر الجراح من المخاطر الكبيرة للمضافات الغذائية الموجودة في بعض الأغذية، وما تؤدي إليه من تشكيل مواد كيميائية في الجسم، وبالتالي زيادة نسبة الإصابة بأمراض القلب.

وأكد على أهمية أطعمة مناطق حوض البحر المتوسط، نظرا لكونها طازجة وصحية. وتابع قائلا: "زيت الزيتون يعد ضروريا جدا ومهما من أجل صحة القلب. وفي هذا الخصوص، يعد زيت الزيتون المنتج في تركيا صحيا وذا جودة عالية، كونه طبيعيا وخاليا من المواد المضافة".

وشدد أوز على أهمية الروابط والعلاقات الأسرية في الحفاظ على صحة القلب، مبينا أن الناس في العالم الغربي يعانون من زيادة التوتر كون الروابط الأسرية ضعيفة جدا هناك، على حد وصفه.

وأردف: "عليكم الحفاظ على علاقات جيدة مع المحيطين بكم، وبالأخص أفراد عائلتكم، إذ إن إقامة علاقات جيدة مع الأشخاص الذين تحبونهم، يمكن أن يقي من الإصابة بأمراض القلب. وفي حال انعدام ذلك يصاب الأشخاص بالتوتر، وهو ما يؤدي إلى أضرار جمة بالنسبة للقلب".

وأوضح أن الحزن الشديد قد يؤدي إلى قصور القلب، مبينا أن هذه النتيجة تم اكتشافها حديثا.

خضار وفواكه

وفيما يخص الأغذية اللازم استهلاكها للحفاظ على صحة القلب، أوصى أوز باستهلاك القمح الكامل والأغذية المستخرجة حديثا وبشكل طازج من التربة، إضافة إلى تناول الخضراوات والفواكه والبندق والفستق.

وحذر من تناول الأغذية التي تحتوي على ملونات، ومن الإكثار من تناول اللحوم والمقليات والأغذية التي تحتوي على نسب عالية من السكر.

واختتم أوز حديثه بالتأكيد على أهمية ممارسة الرياضة بشكل يومي حتى إن كان لفترات قليلة تتمثل في المشي لمدة ثلاثين دقيقة يوميا، مبينا أن ذلك يعود بفائدة كبيرة على صحة القلب.

تجدر الإشارة إلى أن الطبيب أوز من مواليد كليفلاند بولاية أوهايو الأميركية لأبوين تركيين، وهو جراح قلب ومؤلف، اكتسب شهرته الكبيرة في المجتمع الأميركي والعالمي من خلال ظهوره الأسبوعي في برنامج أوبرا وينفري (Oprah Winfrey show)، وهو يقدم حاليا برنامج "ذا دكتور أوز شو" (The Dr. Oz Show) الحواري.