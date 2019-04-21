الرغبة في أكل مكعبات الثلج والطين.. أعراض صامتة لفقر الدم

يعرف فقر الدم عموما بعدم وجود خلايا دم حمراء صحية بما فيه الكفاية لنقل الأكسجين إلى جميع أعضاء الجسم. وتجدر الإشارة إلى أن هناك العديد من الأعراض التي تكون بمثابة مؤشر على إصابة الفرد بفقر الدم.

واستعرضت الكاتبة كلير فارياس، في تقريرها الذي نشرته مجلة "ريدرز دايجست" الأميركية، أعراض فقر الدم التي يجب ألا نتجاهلها، فضلا عن علامات نقص فيتامين بي 12.

1- صعوبة التنفس أو الشعور بالدوار

في ظل غياب الكمية الكافية من الحديد أو فيتامين بي 12، يصبح الجسم غير قادر على إنتاج ما يكفي من البروتين الذي يسمى بالهيموغلوبين، والذي يعد ضروريا لضمان عمل خلايا الدم الحمراء. وعموما، يسمح الهيموغلوبين -الذي يمنح الدم لونا أحمر نظرا لأنه غني بالحديد- للأكسجين بالاتصال بالخلايا حتى تتمكن من نقله في مجرى الدم في جميع أنحاء الجسم.

وعندما لا يكون هناك ما يكفي من الحديد أو من فيتامين بي 12 لإنتاج كميات كافية من الهيموغلوبين، لن تحظى بعض أعضاء الجسم بالأكسجين الذي تحتاجه. كنتيجة لذلك، ستعاني من بعض أعراض فقر الدم التي تتمثل في صعوبة التنفس، وستصل إلى رأسك في بعض الأحيان كميات قليلة من الأكسجين تجعلك تشعر بالدوار. وتجدر الإشارة إلى أن فقر الدم يعد أحد أعراض سرطان القولون التي يجب أن تحذر منها.

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2- الشعور بالإرهاق

قال أستاذ الطب المساعد في جامعة شيكاغو، أندرو آرتز، إن أحد أكثر أعراض فقر الدم شيوعا يتمثل في الشعور بالإرهاق. كما صرح آرتز قائلا إن "كل شخص لديه تجربة مختلفة تتعلق بكيفية ملاحظة التعب، وهو ما يعتبر بمثابة تحد للعديد من الأشخاص، إذ سيشعر البعض ببساطة بالتعب، في حين سيشعر آخرون بالتعب ممزوجا بشعور من النشاط". وفي الحقيقة، يعد نقص الحديد أو فيتامين بي 12، السبب وراء الشعور بالإرهاق.

3- شحوب البشرة

في حال لم يكن لديك خلايا دم حمراء سليمة من أجل تغذية أعضائك بالأكسجين، لا يمكنك أن تتوقع أن تكون بشرتك في صحة جيدة. ووفقا للمكتبة الوطنية للطب، قد لا يكون هناك ما يكفي من إمدادات الدم للجلد، في ظل غياب إما الحديد أو فيتامين بي 12، مما سينتج عنه شحوب في المظهر.

4- آلام الصدر

عند وجود عدد أقل من خلايا الدم الحمراء السليمة المنتشرة في الجسم، سيضطر القلب للعمل بجد أكبر حتى ينقلها عبر الجسم. لذلك، سينبض بشكل أسرع من المعتاد وقد يجعلك الإجهاد تشعر بآلام في الصدر.

من جانبه، أشار المعهد القومي للقلب والرئة والدم إلى أن القلب عندما يضطر إلى العمل بجهد أكبر، فقد يؤدي ذلك إلى عدم انتظام ضرباته أو الإصابة بتضخم القلب أو حتى قصور القلب.

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5- الرغبة في تناول مكعبات الثلج وغيرها من الوجبات الخفيفة الغريبة

قالت الكاتبة إن الرغبة في تناول أشياء على غرار مكعبات الثلج وصودا الخبز والطين أو حتى أقلام الرصاص والطلاء الجاف، قد يكون من أكثر أعراض فقر الدم شيوعا.

وعلى الرغم من أن الأطباء والباحثين لا يزالون لا يعلمون السبب الكامن وراء رغبة المرضى في تناول مثل هذه المواد الغريبة، فإن الدكتور آرتز يعتبر أن هذه الرغبة تعتبر من الأعراض الشائعة للغاية لمرض فقر الدم الناجم عن نقص الحديد.

6- برودة اليدين والرجلين

إذا ما لاحظت أن أطرافك باردة أكثر من المعتاد، فقد يكون ذلك علامة على نقص الحديد أو الإصابة بفقر الدم. فعندما تكون مصابا بفقر الدم، يصبح جسمك غير قادر على إنتاج عدد كاف من خلايا الدم الحمراء الصحية. لذلك، عندما تعاني من نقص الحديد، ستكون أكثر عرضة للإحساس بالبرد.

7- الشعور بالصداع أكثر من المعتاد

أشارت الكاتبة إلى أن معظمنا يصاب بالصداع مرة واحدة كل فترة نتيجة الضغط ونقص النوم والمرض فضلا عن أسباب أخرى عديدة. ولكن إذا وجدت نفسك تعاني من صداع أكثر من المعدل الطبيعي، فسيكون عليك حينها التثبت من مستويات الحديد في جسمك.

8- عدم انتظام ضربات القلب

أفادت الكاتبة بأن خفقان القلب أو دقات القلب التي يمكن ملاحظتها من بين العلامات التي تدل على الإصابة بفقر الدم الناجم عن نقص الحديد. ووفقا لموقع "هيلث لاين"، لدى المصابين بفقر الدم مستويات منخفضة من الهيموغلوبين، وهو البروتين الموجود في خلايا الدم الحمراء الذي يساعد على نقل الأكسجين إلى بقية أجزاء الجسم.

ففي ظل غياب كمية كافية من الهيموغلوبين، سيضطر القلب إلى العمل بجد أكبر من أجل نقل الأكسجين إلى الجسم، مما سيؤدي إلى شعورك بأن قلبك ينبض بشكل غير منتظم أو سريع.

كما توجد أمور قد تجعل الشخص أكثر عرضة لفقر الدم، مثل:

1- الحمل

على الرغم من أنكِ على الأرجح تستهلكين ما قد يعد في الغالب كمية كافية من الحديد، فإنك مصابة بفقر الدم نظرا لوجود سبب آخر من شأنه أن يجعلك تفقدين كميات من الدم. وفي الواقع، تكون النساء الحوامل عرضة للإصابة بفقر الدم بشكل خاص نظرا لأنه يجب على الجسم أن ينتج دما أكثر من المعتاد للمساهمة في نمو الجنين وتطوره.

ومن دون وجود كمية كافية من الحديد أو من فيتامين بي 12 أو من الفولات، سيتراجع عدد خلايا الدم الحمراء السليمة.

2- فقدان الكثير من الدم

يمكن أن يزيد خطر الإصابة بفقر الدم لدى الذين يعانون من أمراض الجهاز الهضمي، على غرار القرحة والبواسير والتهابات المعدة والسرطان، إذا تسببت حالتهم الصحية في حدوث نزيف مزمن.

3- تناول الحمية النباتية

أوضحت الكاتبة أنه نظرا لأن الحديد موجود في حبوب الصويا، فضلا عن الخضار ذي الأوراق الخضراء الداكنة والتوفو واللحوم الحمراء الخالية من الدهون، لا يزال بإمكان النباتيين استهلاك كميات الحديد التي يحتاجها الجسم.

في المقابل، صرحت اختصاصية التغذية أليغرا بورتون أن من المستحيل الحصول على فيتامين بي 12 من مصادر نباتية. كنتيجة لذلك، تعد الطريقة الوحيدة للحصول على كميات كافية من فيتامين بي 12 هي تناول المكملات الغذائية بانتظام.

ما العمل إذا ما كنت مصابا بفقر الدم؟

نبهت الكاتبة إلى أنك في حال كنت تعاني من بعض أعراض فقر الدم الآنف ذكرها، وتعتقد أنك على الأرجح مصاب بهذا المرض، فما عليك سوى استشارة الطبيب لمعرفة نوع فقر الدم المصاب به، واتباع الإجراءات اللازمة لعلاجه.

ومن جهته، يحذر الدكتور آرتز من شراء الأدوية المتاحة من دون وصفة طبية، خاصة أنه لا وجود لعلاج شامل لجميع أنواع فقر الدم. لذلك، من المهم فهم السبب حتى تتمكن من العمل مع طبيبك أو مع اختصاصي التغذية لمعالجة نظامك الغذائي.