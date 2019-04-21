10 أخطاء تدمّر الريجيم

غالبا ما يتبع البعض حمية توصف في كثير من الأحيان بـ"القاسية" من أجل التخلص من السمنة والتمتع بجسد رشيق وصحي، إلا أن رحلة فقدان الوزن قد تأتي بنتائج عكسية، ويتفاقم الوضع بدلا من تحسنه.

موقع "هايل براكسيس" الألماني الذي يعنى بشؤون الصحة، أشار في تقرير إلى أبرز الأخطاء التي يقع فيها الكثيرون أثناء اتباع رجيم غذائي، وكيفية التغلب عليها بطريقة بسيطة وفعالة في الوقت نفسه، ومن هذه الأخطاء:

1- رجيم قصير وقاس

يشير موقع "هايل براكسيس" إلى أن الريجيم الغذائي القصير والقاسي غير صحي، ويؤدي في الغالب إلى ما يطلق عليه "تأثير اليويو"، الذي يعني خسارة الوزن واكتسابه مرة أخرى، حسب ما أورد موقع مجلة "فوكس" الألمانية. ولتجاوز هذا الخطأ، ينصح بالاعتماد على نظام غذائي متوازن ومعتدل يحتوي على سعرات حرارية أقل.

2- أكل أقل

يوضح المصدر نفسه أن تناول كميات قليلة من الطعام أثناء الريجيم الغذائي من بين الأخطاء التي يجب تفاديها، إذ يجب أكل ما بين 3 و5 وجبات يوميا وذات سعرات حرارية منخفضة.

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3- أهداف غير واقعية

يتسبب وضع أهداف غير واقعية من أجل فقدان الوزن في الشعور بالإحباط والاستسلام بسرعة كبيرة. وبهدف تجنب الوقوع في هذا الخطأ، ينصح بتحديد وقت كاف لفقدان الوزن ووضع أهداف معقولة يتم الوصول إليها شيئا فشيئا على غرار: فقدان كيلوغرامين في الشهر.

4- وجبات صغيرة كثيرة

يعمد البعض أثناء الريجيم الغذائي إلى تناول وجبات صغيرة كثيرة، مما يجعل من عملية حرق الدهون أمرا غير ممكن. ويتطلب تجاوز هذا الأمر وضع فترات استراحة بين وجبات الطعام تتراوح مدتها بين ساعتين و3 ساعات.

5- قائمة محظورات

وضع قائمة من المحظورات، التي يجب الابتعاد عنها بشكل صارم أثناء الريجيم الغذائي، من بين الأخطاء الشائعة، فكل محظور يعتبر مرغوبا. وبالتالي، يجب تجنب هذا الأمر وأكل كل شيء لكن بكميات معتدلة.

6- الكثير من النوايا

يؤدي وضع الكثير من النوايا إلى الضغط والشعور بالإحباط، إذ غالبا ما يتم وقف الريجيم الغذائي قبل الميعاد المحدد، لذلك يفضل أن تكون التغييرات خطوة بخطوة من أجل التعود على النظام الغذائي الجديد.

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7- عدم تناول وجبة الفطور

من بين أخطاء الريجيم الغذائي هو الإقلاع عن تناول وجبة الفطور الصباحية، مما قد يتسبب في الشعور بالجوع الشديد. وينصح موقع "هايل براكسيس" بتناول وجبة خفيفة صباحا أو على الأقل شرب كأس واحد من العصير.

8- عدم ممارسة الرياضة

يتسبب عدم ممارسة الرياضة في إبطاء عملية التمثيل الغذائي، لذلك يجب ممارسة الرياضة 2 إلى 3 مرات في الأسبوع.

9- الوزن باستمرار

ينصح موقع "هايل براكسيس" بتجنب أن يزن الشخص نفسه بشكل شبه دائم، إذ يفضل القيام بذلك مرة واحدة في الأسبوع وفي اليوم نفسه أيضا.

10- قلة النوم

بحسب المصدر ذاته، فإن الشخص المنهك يأكل كمية أكبر من الطعام، ويضيف أنه يجب النوم ما بين 7 و8 ساعات في اليوم من أجل التمتع بصحة جيدة.