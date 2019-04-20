‫سلوكات خاطئة تمنع إنقاص الوزن

‫يسعى الكثيرون للحصول على القوام ‫الممشوق والوزن المناسب، وعلى الرغم من اتباع الحميات الغذائية يفاجأ ‫المرء بزيادة الوزن، وقد يرجع ذلك إلى بعض السلوكات الخاطئة التي ‫تؤثر بشكل كبير على زيادة الوزن، ومنها:

1- تناول وجبات كبيرة أو صغيرة جدا

‫يمكن للوجبات الكبيرة أو حتى الصغيرة جدا أن تخل بالتوازن الهرموني ‫بالجسم، وتعمل على تذبذب مستويات السكر في الدم وإفراز هرمون غريلين ‫المسؤول عن زيادة الشهية، وعلى الرغم من تناول الطعام للتو فإن المرء ‫يشعر بالجوع بسرعة، مما قد يؤدي على المدى الطويل إلى زيادة الوزن.

2- التوتر

‫الشعور بالتوتر له تأثير كبير على الإحساس بالجوع، وكلما زاد توتر الشخص ‫زاد معه إفراز الكورتيزول الذي يزيد من الرغبة في تناول الطعام.

‫3- الاعتماد على السوائل

‫يختلف تعامل الجسم فيما يخص الهضم مع السوائل عن الوجبات العادية، ‫ودائما ما يشعر الذين يعتمدون على عصائر المكملات الغذائية ‫والبروتين، بالجوع، لأن السعرات الحرارية السائلة ليست كافية مثل ‫الأطعمة العادية.

كما أن العصائر تحتوي على نسبة عالية من الفركتوز ‫الذي يعزز من إفراز الأنسولين، وبالتالي يميل الجسم إلى تخزين الدهون.