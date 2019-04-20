تكيّس المبايض.. أعراض تنذر بضعف الخصوبة والعقم

أفادت مجلة "وومان" النمساوية بأن ‫اضطرابات الحيض -مثل عدم انتظام الحيض أو انعدامه أو غزارته- تنذر ‫بالإصابة بمتلازمة تكيس المبايض (Polycystic Ovary Syndrome).

وتشمل الأعراض الأخرى لهذه المتلازمة نمو الشعر في أنحاء الجسد وحب ‫الشباب والآلام في منطقة الحوض.

‫وأوضحت المجلة المعنية بشؤون المرأة أن متلازمة تكيس المبايض هي اضطراب ‫هرموني ينجم عن ارتفاع نسبة هرمون الأندروجين (هرمون الذكورة) لدى ‫المرأة، مشيرة إلى أن عوامل خطورة الإصابة بها تتمثل في السمنة وقلة ‫الحركة، إلى جانب العوامل الوراثية والتاريخ المرضي الأسري.

‫وشددت "وومان" على ضرورة استشارة طبيب أمراض نساء في حال ملاحظة الأعراض ‫السالفة الذكر؛ نظرا لأن عدم علاجها يرفع خطر ضعف الخصوبة والعقم.

‫ويعتمد علاج متلازمة تكيس المبايض على تغير نمط الحياة وإنقاص الوزن ‫والتمارين الرياضية، وقد تساعد حبوب منع الحمل على تنظيم الدورة الشهرية ‫والتغلب على حب الشباب ونمو شعر الجسم، بالإضافة إلى الأدوية.