 هذه التطعيمات مهمة للبالغين
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هذه التطعيمات مهمة للبالغين

كبار السن فوق الستين عاما يحتاجون إلى التطعيم ضد الإنفلونزا والهربس (الحزام الناري) (الألمانية)
كبار السن فوق الستين عاما يحتاجون إلى التطعيم ضد الإنفلونزا والهربس (الحزام الناري) (الألمانية)

التطعيمات ليست للأطفال فقط، فالبالغون يحتاجون أيضا إلى بعض التطعيمات المهمة، وفقا للعمر والحالة الصحية العامة والوظيفة، وذلك بحسب الدكتور ينس فاجنكنيشت الممارس العام الألماني.

وأوضح فاجنكنيشت أن كبار السن فوق الستين عاما يحتاجون إلى التطعيم ضد الإنفلونزا والهربس (الحزام الناري).

وأضاف أن الأشخاص، الذين يعانون من الروماتيزم أو أمراض الرئة المزمنة، يحتاجون إلى التطعيم ضد الإنفلونزا وضد الالتهاب الرئوي، وينطبق ذلك أيضا بعد استئصال الطحال.

ويحتاج الأشخاص، الذين يعملون في المجال الطبي، إلى التطعيم ضد الحصبة والنكاف والحصبة الألمانية، بالإضافة إلى التطعيم ضد التهاب الكبد الوبائي من النوع "بي" (B).

وأشار فاجنكنيشت إلى أنه بعد تلقي التطعيم تظهر بعد الأعراض مثل التورم والألم الخفيف بموضع الحَقن والإنهاك والصداع وارتفاع درجة الحرارة بشكل طفيف. وتحتاج هذه الأعراض إلى الراحة؛ حيث لا يجوز ممارسة الرياضة لمدة يوم أو يومين، كما لا يجوز الذهاب إلى الساونا.

المصدر : الألمانية
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