 أدوية قد تزيد الوزن
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أدوية قد تزيد الوزن

مستحضرات الكورتيزون وحاصرات بيتا قد تؤدي لزيادة الوزن (الألمانية)
مستحضرات الكورتيزون وحاصرات بيتا قد تؤدي لزيادة الوزن (الألمانية)

أشارت مجلة "أبوتيكن أومشاو" الألمانية ‫إلى أن الأدوية تهدف إلى جعل المرء في حالة صحية أفضل، إلا أن هناك بعض ‫الأدوية قد تتسبب في زيادة الوزن.

‫وأضافت أن هناك بعض الأدوية تعمل على الحد من عمليات ‫الأيض والتمثيل الغذائي أو تساعد على تحفيز الشهية وزيادة الرغبة في ‫تناول الطعام، هو ما يؤدي للإصابة بالسمنة وزيادة الوزن.

‫ومن ضمن الأدوية التي تسبب زيادة الوزن العقاقير ذات ‫التأثير النفسي أو العقلي، كما يمكن لمستحضرات الكورتيزون وحاصرات بيتا ‫أن تؤدي لزيادة الوزن.

ولا يتعين على المرضى بمثل هذه الحالات ‫التوقف عن تناول الأدوية من تلقاء أنفسهم، ولابد من استشارة الطبيب ‫المختص لتقليل الجرعة أو وصف مادة فعالة أخرى.

المصدر : الألمانية
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