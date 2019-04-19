أدوية قد تزيد الوزن
أشارت مجلة "أبوتيكن أومشاو" الألمانية إلى أن الأدوية تهدف إلى جعل المرء في حالة صحية أفضل، إلا أن هناك بعض الأدوية قد تتسبب في زيادة الوزن.
وأضافت أن هناك بعض الأدوية تعمل على الحد من عمليات الأيض والتمثيل الغذائي أو تساعد على تحفيز الشهية وزيادة الرغبة في تناول الطعام، هو ما يؤدي للإصابة بالسمنة وزيادة الوزن.
ومن ضمن الأدوية التي تسبب زيادة الوزن العقاقير ذات التأثير النفسي أو العقلي، كما يمكن لمستحضرات الكورتيزون وحاصرات بيتا أن تؤدي لزيادة الوزن.
ولا يتعين على المرضى بمثل هذه الحالات التوقف عن تناول الأدوية من تلقاء أنفسهم، ولابد من استشارة الطبيب المختص لتقليل الجرعة أو وصف مادة فعالة أخرى.
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