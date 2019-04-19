أدوية قد تزيد الوزن

أشارت مجلة "أبوتيكن أومشاو" الألمانية ‫إلى أن الأدوية تهدف إلى جعل المرء في حالة صحية أفضل، إلا أن هناك بعض ‫الأدوية قد تتسبب في زيادة الوزن.

‫وأضافت أن هناك بعض الأدوية تعمل على الحد من عمليات ‫الأيض والتمثيل الغذائي أو تساعد على تحفيز الشهية وزيادة الرغبة في ‫تناول الطعام، هو ما يؤدي للإصابة بالسمنة وزيادة الوزن.

‫ومن ضمن الأدوية التي تسبب زيادة الوزن العقاقير ذات ‫التأثير النفسي أو العقلي، كما يمكن لمستحضرات الكورتيزون وحاصرات بيتا ‫أن تؤدي لزيادة الوزن.

ولا يتعين على المرضى بمثل هذه الحالات ‫التوقف عن تناول الأدوية من تلقاء أنفسهم، ولابد من استشارة الطبيب ‫المختص لتقليل الجرعة أو وصف مادة فعالة أخرى.