‫الرياضة تحارب السمنة المفرطة

قال معهد الجودة في القطاع الصحي الألماني إن الرياضة تعد سلاحا فعالا لمحاربة السمنة المفرطة، إلى جانب تعديل ‫النظام الغذائي.

‫وأوضح المعهد الألماني أن المصاب بالسمنة المفرطة ينبغي أن يخضع ‫لبرنامج رياضي يمزج بين تمارين تقوية العضلات (حمل الأثقال) ورياضات قوة ‫التحمل مثل المشي السريع والركض وركوب الدراجات الهوائية والسباحة، ‫بالإضافة إلى الأنشطة الحركية خلال الحياة اليومية مثل صعود الدرج بدلا ‫من استخدام المصعد.

‫ويساعد البرنامج الرياضي المتكامل على حرق الدهون والسعرات الحرارية ‫وبناء الكتلة العضلية من ناحية، ويعمل على تقوية ‫القلب والأوعية الدموية من ناحية أخرى.

ولتحقيق نتائج إيجابية ينبغي ممارسة البرنامج الرياضي بمعدل لا يقل عن ثلاث ‫مرات أسبوعيا لمدة ثلاثين دقيقة في المرة الواحدة.