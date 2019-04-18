الرياضة تحارب السمنة المفرطة
قال معهد الجودة في القطاع الصحي الألماني إن الرياضة تعد سلاحا فعالا لمحاربة السمنة المفرطة، إلى جانب تعديل النظام الغذائي.
وأوضح المعهد الألماني أن المصاب بالسمنة المفرطة ينبغي أن يخضع لبرنامج رياضي يمزج بين تمارين تقوية العضلات (حمل الأثقال) ورياضات قوة التحمل مثل المشي السريع والركض وركوب الدراجات الهوائية والسباحة، بالإضافة إلى الأنشطة الحركية خلال الحياة اليومية مثل صعود الدرج بدلا من استخدام المصعد.
ويساعد البرنامج الرياضي المتكامل على حرق الدهون والسعرات الحرارية وبناء الكتلة العضلية من ناحية، ويعمل على تقوية القلب والأوعية الدموية من ناحية أخرى.
ولتحقيق نتائج إيجابية ينبغي ممارسة البرنامج الرياضي بمعدل لا يقل عن ثلاث مرات أسبوعيا لمدة ثلاثين دقيقة في المرة الواحدة.
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