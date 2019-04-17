تحذير من إيقاف أدوية الكورتيزون فجأة

حذرت الصيدلانية الألمانية أورسولا ‫زيلربيرج من إيقاف أدوية الكورتيزون فجأة، حيث يتسبب ذلك في ظهور ‫أعراض انسحاب "الستيرويد".

‫وتتمثل أعراض انسحاب "الستيرويد" في الضعف والإنهاك والغثيان وآلام ‫المفاصل، فضلا عن تفاقم المرض الذي يتم تعاطي أدوية الكورتيزون لعلاجه.

‫ويرجع السبب في ذلك إلى توازن الهرمونات في الجسم، حيث ينتج الجسم هرمون الكورتيزون شأنه في ذلك شأن هرمونات "الستيرويد" الأخرى ‫في قشرة الغدة الكظرية عند الحاجة، فإذا تم تعاطي أدوية الكورتيزون على ‫مدار مدة طويلة يتراجع إنتاج الجسم له.

‫ومع إيقاف الأدوية فجأة يتعذر على الجسم زيادة إنتاج الكورتيزون ‫على نحو سريع، حيث يحتاج بعض الوقت لرفع إنتاجه.

ولتجنب أعراض ‫الانسحاب ينبغي إيقاف أدوية الكورتيزون تدريجيا تحت إشراف الطبيب ‫المعالج.