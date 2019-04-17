تحذير من إيقاف أدوية الكورتيزون فجأة
حذرت الصيدلانية الألمانية أورسولا زيلربيرج من إيقاف أدوية الكورتيزون فجأة، حيث يتسبب ذلك في ظهور أعراض انسحاب "الستيرويد".
وتتمثل أعراض انسحاب "الستيرويد" في الضعف والإنهاك والغثيان وآلام المفاصل، فضلا عن تفاقم المرض الذي يتم تعاطي أدوية الكورتيزون لعلاجه.
ويرجع السبب في ذلك إلى توازن الهرمونات في الجسم، حيث ينتج الجسم هرمون الكورتيزون شأنه في ذلك شأن هرمونات "الستيرويد" الأخرى في قشرة الغدة الكظرية عند الحاجة، فإذا تم تعاطي أدوية الكورتيزون على مدار مدة طويلة يتراجع إنتاج الجسم له.
ومع إيقاف الأدوية فجأة يتعذر على الجسم زيادة إنتاج الكورتيزون على نحو سريع، حيث يحتاج بعض الوقت لرفع إنتاجه.
ولتجنب أعراض الانسحاب ينبغي إيقاف أدوية الكورتيزون تدريجيا تحت إشراف الطبيب المعالج.