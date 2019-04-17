اكتشاف الأمواج الدماغية خلال الأحلام الغاضبة

اكتشف العلماء نشاط الدماغ الذي يحدث عندما يرى الناس أحلاما غاضبة، وأجرى الدراسة باحثون بقيادة بيلريين سيكا -المؤلفة الرئيسية- ونشرت في مجلة علم الأعصاب.

ووجد الباحثون أن الذين يرون أحلاما غاضبة لديهم نشاط أكبر في حزام ألفا (alpha band) في القشرة الأمامية اليمنى من الدماغ، مقارنةً باليسرى، وهو نمط موجود أيضا في أدمغة الذين يشعرون بالغضب أثناء اليقظة.

وقالت سيكا إن هناك نظريات مختلفة فيما يتعلق بمشاعر الناس، بما في ذلك الغضب في أحلامهم.

وأضافت أن بعض النظريات تقول إن الأحلام قد تعكس ببساطة عواطفنا وخبراتنا في اليقظة، من هذا المنظور فإن الذين يعانون من المزيد من الغضب والتجارب المرتبطة به في حياتهم اليقظة، يواجهون أيضا المزيد من الغضب في الأحلام.

وقالت إنه يبدو أن هناك عمليات دماغية مشتركة للعواطف عبر اليقظة والحلم، وهذا يساعدنا على فهم الأسس العصبية لكل من الأحلام والمشاعر خلال اليقظة بشكل أفضل.

وأضافت أن من التطبيقات المحتملة لهذا البحث هو محاولة تعديل مشاعر الأحلام باستخدام تقنيات محاكاة الدماغ، فعن طريق تغيير هذه المشاعر قد يكون من الممكن مساعدة الناس على التعامل مع الكوابيس، وكذلك تحسين الحالة النفسية أثناء ساعات اليقظة.