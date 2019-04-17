شريحة لحم وزنها 50 غراما تزيد خطر سرطان الأمعاء بنسبة 20%

توصلت دراسة حديثة إلى أن كل 50 غراما من اللحوم الحمراء غير المعالجة التي يتم تناولها يوميا، تزيد من خطر الإصابة بسرطان الأمعاء بنسبة 20% تقريبا.

وأجرى الدراسة باحثون من جامعة أوكسفورد، واعتمدت على ما يقرب من نصف مليون رجل وامرأة بريطاني، ونشرت في المجلة الدولية لعلم الأوبئة.

كما وجدت الدراسة أن كل 25 غراما من اللحوم المصنعة التي يتم تناولها يوميا -مثل اللحم المقدد أو النقانق- تزيد من خطر الإصابة بسرطان الأمعاء بنسبة 20% أيضا.

ومع أن اللحوم تعد مصدرا جيدا للبروتين والفيتامينات والمعادن، فإن على الناس خفض استهلاكهم منها.

ووجدت الدراسة أيضا أن الذين يتناولون كمية أكبر من الألياف من الخبز وحبوب الإفطار، لديهم خطر أقل بنسبة 14% للإصابة بسرطان الأمعاء.

وقال الخبير في أبحاث السرطان البروفيسور تيم كي الذي شارك في تأليف الدراسة ونائب مدير وحدة الأوبئة السرطانية بجامعة أكسفورد: "تشير نتائجنا إلى أن الأشخاص الذين يتناولون اللحوم الحمراء والمعالجة أربعة مرات أو أكثر في الأسبوع يكون خطر إصابتهم بسرطان الأمعاء أعلى من الذين يتناولونها أقل من مرتين في الأسبوع".