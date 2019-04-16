علماء يتوصلون "للصندوق الأسود" لأصل مرض السرطان

توصلت دراسة طبية حديثة إلى أن سبب السرطان مكتوب في الحمض النووي، مما قد يشكل "الصندوق الأسود" لأصل مرض السرطان.

وأجرى الدراسة باحثون في جامعة كامبريدج وكينغز كوليدج لندن، ونشرت في مجلة الخلية.

وقام الباحثون بتعريض الخلايا الجذعية لعشرات من المواد المسرطنة المعروفة وسجلوا كيف تغير الحمض النووي بينما يتشكل السرطان.

وأصدر الباحثون قائمة بالتأثيرات التي تسببها 41 من العوامل البيئية المرتبطة بالسرطان حتى يتمكن العلماء والأطباء من فهم أصلها.

يتم كتابة الشفرة الوراثية البشرية في جزيئات تُعرف باسم النيوكليوتيدات، وتمثلها الأحرف A وC وG وT.

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وتعمل التقنية الجديدة من خلال دراسة "الأخطاء الإملائية" أو طفرات في الحمض النووي التي تحدث بسبب عوامل، مثل الضوء فوق البنفسجي والكحول ودخان التبغ، حيث A قد تصبح G.

وعندما تنقسم الخلايا وتتكاثر فإنها تقوم بنسخ نُسخ من الحمض النووي الخاص بها، لذلك سيتم إعادة إنتاج أي أخطاء إملائية. وبمرور الوقت تتراكم الأخطاء مما يؤدي إلى نمو الخلايا غير المنضبط، أي السرطان.

وقال البروفيسور ديفيد فيليبس، الذي قاد فريق كينغز كوليج: "لقد استخدمنا هذه التقنية لإنشاء أشمل سجل حتى الآن لأنماط أضرار الحمض النووي التي تنتجها العوامل البيئية في جميع أجزاء الجينوم البشري بأكمله".