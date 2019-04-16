عقار جديد يتحول لهلام بالمعدة ويخفف الوزن

أعلنت إحدى شركات التكنولوجيا الحيوية حصولها على ترخيص من إدارة الأغذية والعقاقير الأميركية (FDA) لتسويق عقارها الجديد "بلينيتي" PLENITY للمساعدة في التحكم بالوزن.

وقالت شركة جيليسيس الأحد إن العقار يستخدم وسيلة مساعدة في إدارة الوزن للبالغين الذين لديهم معامل كتلة الجسم (BMI) من 25 إلى 40، ويستخدم مع الحمية الغذائية والتمارين.

ويأتي بلينيتي في شكل كبسولات تؤخذ بالماء قبل الغداء والعشاء، ويعمل من خلال ربط السليلوز وحمض الستريك لإنشاء مصفوفة هيدروجيل ثلاثية الأبعاد.

وتطلق الكبسولات آلاف الجسيمات التي تمتص الماء بسرعة في المعدة، فتنشأ عنها قطع صغيرة من الهلام بالمعدة التي تزيد من حجم ومرونة المعدة ومحتويات الأمعاء الدقيقة، مما يساهم في الشعور بالامتلاء وفقدان الوزن.

وأثبتت الدراسات السريرية أن هذا العلاج الجديد فعال وآمن وجيد التحمل.

وفقد حوالي ستة من كل عشرة بالغين عولجوا باستخدام بلينيتي في المتوسط ​​10%من وزنهم (22 رطلا، عشرة كيلوغرامات) و3.5 بوصات (8.9 سنتيمترات) من محيط الخصر خلال ستة أشهر.