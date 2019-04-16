الشوكولاتة تحافظ على سمعك

الشوكولاتة يمكنها أن تساعد في الحماية من فقدان السمع، هذا ما خلصت إليه دراسة علمية.

وتوصلت الدراسة -التي نشرتها دورية ذا نيوترنت العلمية وقام بها عدد من الأطباء بالعاصمة الكورية الجنوبية سول مؤخرا- إلى أن معدل فقدان السمع بين من تتراوح أعمارهم بين أربعين و64 عاما كان أقل بكثير بين الذين يتناولون الشوكولاتة.

وقال الباحثون إن المواد الكيميائية -التي يطلق عليها بوليفينول الموجودة في الكاكاو- بها خصائص قوية مضادة للأكسدة والالتهاب قد تحمي من فقدان السمع.

وشملت الدراسة 3575 من الرجال والنساء حيث تم إخضاعهم لاختبارات سمع قبل إجراء حوارات معهم بشأن مدى استهلاكهم للشوكولاتة.

وتوصل الباحثون إلى أن معدل فقدان السمع كان "أقل بكثير" عند الذين يتناولون الشوكولاتة وبلغ نسبة 26.8% مقابل 36% للذين لا يتناولونها.

يُذكر أن دراسات سابقة كانت قد توصلت لدور الشوكولاتة الداكنة في تحسين حاسة البصر ولا سيما التمييز بين الألوان، ودورها في تحسين القدرة على قراءة وتمييز الحروف، إذ يرجح الخبراء أن مادة "فلافونويد" الموجودة في نبات الكاكاو تؤثر أيضا على تدفق الدم بالأوعية الدموية للعين مما يؤدي لتحسين قدرته البصرية.