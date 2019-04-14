‫الأزمة القلبية تترك أثرا نفسيا أيضا

قال البروفيسور روبرت فون كينيل إن ‫الإصابة بأزمة قلبية أو سكتة دماغية تترك أثرا نفسيا أيضا، حيث غالبا ما ‫تمهد هذه الحالات التي تهدد الحياة الطريق للإصابة بما يعرف "باضطراب ‫ما بعد الصدمة".

‫وأوضح مدير المستشفى الجامعي بمدينة زيورخ السويسرية أن أعراض هذا ‫الاضطراب تتمثل في نوبات الذعر والهلع واضطرابات النوم وسرعة الاستثارة ‫والغضب.

‫وقد تترتب على هذا الاضطراب عواقب صحية أيضا، حيث يرفض المريض تعاطي ‫الأدوية.

‫وينبغي استشارة طبيب نفسي فور ملاحظة هذه الأعراض للخضوع للعلاج في ‫الوقت المناسب، سواء العلاج الدوائي أو العلاج النفسي.