 رائحة الفم الشبيهة برائحة الفاكهة تنذر بالسكري
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رائحة الفم الشبيهة برائحة الفاكهة تنذر بالسكري

رائحة الفم الكريهة تدق ناقوس الخطر (الألمانية)
رائحة الفم الكريهة تدق ناقوس الخطر (الألمانية)

قال الدكتور هيلمار جودزيول إن رائحة‬ ‫الفم الكريهة رغم العناية الجيدة بالأسنان تدق ناقوس الخطر، حيث إنها‬ ‫تنذر بالإصابة بأمراض خطيرة كأمراض الرئة والكبد والكلى. ‬

‫وأوضح طبيب الأنف والأذن والحنجرة الألماني أن سبب رائحة الفم الكريهة‬ ‫يرجع في الأغلب إلى التهابات اللثة والالتهابات في نطاق الفم والبلعوم‬ ‫واللوزتين والجيوب الأنفية. ‬

‫‬‫وأضاف جودزيول أن رائحة الفم الحمضية تشير إلى مشاكل المعدة، في حين تنذر‬ ‫رائحة الفم الشبيهة برائحة الفاكهة بالإصابة بالسكري. ‬

‫وإذا كانت رائحة الفم تشبه رائحة القيح فإن يشير ذلك إلى الإصابة بأمراض‬ ‫الرئة، أما رائحة الفم القريبة من رائحة الأمونيا (غاز النشادر) أو‬ ‫البول فتنذر بالإصابة بأمراض الكلى والكبد. ‬

‫لذا ينبغي استشارة الطبيب لتحديد السبب الحقيقي الكامن وراء انبعاث‬ ‫رائحة كريهة من الفم.

المصدر : الألمانية
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