‫هكذا تحاربين المتلازمة السابقة للحيض‬

تعد المتلازمة السابقة للحيض‬ ‫(Premenstrual Syndrome) من المتاعب الشائعة لدى النساء، وتسبب متاعب للنساء قبل موعد الدورة الشهرية‬ ‫مثلما يتضح من اسمها. ‬

‫وأوضح الدكتور كريستيان ألبرينج أن المتلازمة السابقة للحيض المعروفة‬ ‫اختصارا بـ"بي أم أس" (PMS) تهاجم النساء قبل نحو أسبوعين حتى بضعة أيام قليلة من ‫موعد الدورة الشهرية.‬

وأضاف طبيب أمراض النساء الألماني أن أعراض المتلازمة السابقة للحيض‬ ‫تتمثل في:

1- الصداع.

2- تقلصات أسفل البطن.

3- انتفاخ البطن.

4- اعتلال المزاج‬ ‫والاضطراب الداخلي. ‬

ولا يعرف سبب هذه الأعراض على وجه الدقة حتى الآن، ولكن يرجح أنها‬ ‫ترجع إلى الهرمونات الأنثوية. ‬

وينبغي استشارة طبيب أمراض‬ ‫النساء،‬ ومن النصائح لمواجهة المتلازمة الحصول على نوم كاف وممارسة تقنيات‬ ‫الاسترخاء، مثل اليوغا والتأمل.