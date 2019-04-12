هكذا تحاربين المتلازمة السابقة للحيض
تعد المتلازمة السابقة للحيض (Premenstrual Syndrome) من المتاعب الشائعة لدى النساء، وتسبب متاعب للنساء قبل موعد الدورة الشهرية مثلما يتضح من اسمها.
وأوضح الدكتور كريستيان ألبرينج أن المتلازمة السابقة للحيض المعروفة اختصارا بـ"بي أم أس" (PMS) تهاجم النساء قبل نحو أسبوعين حتى بضعة أيام قليلة من موعد الدورة الشهرية.
وأضاف طبيب أمراض النساء الألماني أن أعراض المتلازمة السابقة للحيض تتمثل في:
1- الصداع.
2- تقلصات أسفل البطن.
3- انتفاخ البطن.
4- اعتلال المزاج والاضطراب الداخلي.
ولا يعرف سبب هذه الأعراض على وجه الدقة حتى الآن، ولكن يرجح أنها ترجع إلى الهرمونات الأنثوية.
وينبغي استشارة طبيب أمراض النساء، ومن النصائح لمواجهة المتلازمة الحصول على نوم كاف وممارسة تقنيات الاسترخاء، مثل اليوغا والتأمل.
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